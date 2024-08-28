طحنون بن زايد خلال لقائه تميم بن حمد: الإمارات وقطر شريكان في دعم الاستقرار والتنمية

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأكد سموه خلال اللقاء أن الإمارات وقطر شريكان في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وكتب سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس": "التقيت اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ونقلت له تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناقشنا أوجه التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "الإمارات وقطر شريكان في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة بما يضمن ازدهارها ورفاه شعوبها".





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