«تشاتلز آند مور» تطلق تشكيلتها الحديثة من قطع الزجاج الملوّن.. سيمفونية الفنّ والإبداع

عادت القطع الزجاجية ذات الأشكال الرائعة والألوان المبهرة لتحضر بصورةٍ ملفتة، وتتصدّر الاتجاه السائد حالياً في مجال التصاميم الداخلية على المستوى العالمي، وهو ما تواكبه "تشاتلز آند مور" التي أعلنت عن إطلاق أحدث تشكيلاتها التي تضمّ مجموعةً متنوّعة ورائعة من الطاولات والأكسسوارات الزجاجية الملوّنة التي تعيد التعريف بمفهوم الفخامة الحديثة والجمال الراقي في عالم التصميم الداخلي.

تنفرد هذه التشكيلة الجديدة بأنها ترتقي بالمنتجات والأعمال الزجاجية الحِرفية إلى مستوىً أعلى، بما يرضي محبّي هذا النوع من قطع الأثاث والأكسسوارات، من خلال طاولات الطعام وطاولات القهوة وطاولات الكونسول والمرايا وغيرها.

كلّ قطعةٍ في هذه التشكيلة البديعة جرى تصنيعها من ألواحٍ زجاجية عالية الجودة، وجرى صقلها وتنفيذ أشكالها بدقّةٍ مبهرة تصل حدّ الكمال، في تحية تقديرٍ للطبيعة وما تغتني به من موادّ متعددة الاستخدامات، وتكريم لما يمتلكه الزجاج من ميزاتٍ جمالية مبهرة، عند تحوّله إلى قطع ديكور مذهلة تُغني زوايا المنزل.

البراعة والإتقان في تكوين هذه المنتجات الرائعة يبرزان بشكلٍ خاص في قدرة الزجاج على التحوّل إلى أنماطٍ متنوّعة تعزّز الصلة بيننا وبين الطبيعة وأشكالها العضوية، وتضفي أبعاداً جمالية تجمع بصورةٍ مثالية بين الحداثة والأناقة والرقيّ.

تواكب "تشاتلز آند مور" الاتجاه السائد والحضور المتزايد للزجاج الملوّن في عالم التصميم الداخلي، من خلال هذه التشكيلة التي تُعتبر بمثابة لوحاتٍ ملوّنة متناسقة ومتألقة، تبدأ من الألوان المحايدة والرقيقة، وتصل إلى الظلال التي تفرض حضورها بقوّة، لتتيح لكل عميل اختيار ما يلائم مساحاته الخاصة، وانتقاء القطع التي تحاكي أسلوبه الذاتي بطريقةٍ فريدة من نوعها، لنشر المزيد من الجمال في منزله أو مكتبه. تغتني هذه المجموعة بالألوان التي تلبّي الذوق الشخصيّ لكل عميل ويلائم أنماط التصميم الداخلي المتنوّعة، بفضل التناغمات اللونية التي تتدرّج من الأحمر الناعم إلى العنبر الغامض والدخاني الأنيق وما بينها.

كما تتضمّن هذه التشكيلة مجموعةً من المرايا التي تلعب الدور الوظيفيّ للأكسسوارات بشكلٍ دقيق، وتجسد في الوقت ذاته جمال الأعمال الفنية، مع الإشارة إلى أنّ كل مرآة جرى تصنيعها من الزجاج العالي الجودة، وطلاؤها بالفضّة بنسبة 96%، بما يضمن أن يكون سطحهاً مشعاً وعاكساً للضوء والأشكال بصورةٍ نقية تماماً. يتميّز الزجاج المزخرف بقدرته على نشر تأثيرٍ بصريّ حيويّ، وتأتي خيارات الألوان في الزجاج المدخّن وغيره لتضفي بعداً آخر من الرقيّ في هذه المرايا التي صُمّمت لتكون بمثابة النقطة المحورية في أيّ غرفة تحتضنها، وتثري المساحة بحضورها الآسر وشكلها الفنّي المتقن.

من خلال الجمال الطاغي للزجاج الملوّن المنفّذ بحرفيةٍ فنية، والذي يُعتبر حالياً أحدث صيحة في عالم التصميم الداخلي الحديث، تأتي هذه التشكيلة الجديدة من "تشاتلز آند مور" لتثبت أنّ الأكسسوارات الزجاجية هي أكثر من مجرّد قطع أثاثٍ أو للزينة فقط، إذ يمكنها أن تكون قطعاً فنية قائمة بحدّ ذاتها، قادرة على الارتقاء بالمساحات التي توضع فيها، وأن تحاكي طبيعة الحياة المعاصرة وجوهرها.

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