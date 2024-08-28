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دبي الوجهة الأولى عالمياً لـ «المديرين الرحل»

8/28/2024 9:26:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبحت دبي الوجهة الأولى عالمياً للمديرين التنفيذيين الذين تحولوا إلى الترحال الرقمي منذ جائحة كورونا، وجاءت أبوظبي في المركز الثاني، وذلك وفقاً لبحث أجرته شركة «سافيلز» التي صنفت 25 سوقاً سكنياً رئيسياً من حيث جاذبيتها للعاملين عن بُعد على المدى الطويل، والذي أكد أن الإمارات المكان الأكثر ملاءمة.

وقالت سافليز إن دبي وأبوظبي تجتذبان موجة من كبار العاملين الهجينين في قطاعي التمويل والاستشارات، الذين انجذب العديد منهم إلى الاتصال الجوي القوي في المدينتين والبنية التحتية الحديثة وجودة الحياة العائلية.


وقال كلسي سيلرز أحد الباحثين في سافليز «يريد الناس الحصول على أفضل ما في كلا العالمين، أسلوب الحياة على شاطئ البحر مع وسائل الراحة في المدينة»، وأضاف «وقد زادت الرغبة في هذا النوع من المواقع في السنوات الأخيرة».

ودفع التحول إلى العمل الهجين منذ الجائحة العديد من المديرين التنفيذيين إلى البحث عن قاعدة جديدة في مكان آخر من العالم، غالباً في المدن الساحلية الدافئة ذات المطارات التي يسهل الوصول إليها.

وفي الوقت نفسه، ومع ارتفاع أسعار الإيجار في المناطق التي يرتادها «الرقميون»، أصبحت القدرة على تحمل تكاليف العقارات عاملاً حاسماً عند اتخاذ القرار بشأن المكان الذي ستنتقل إليه بعد ذلك. وتراجعت لشبونة، التي تصدرت التصنيف في عام 2022، إلى المرتبة الخامسة، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 31% على أساس سنوي في المدينة، بحسب بيانات سافليز.

ودخلت ملقة، إلى التصنيف العام الماضي بعد أن انتقلت جوجل إليها. وجاءت باليرمو في المركز الثالث بعد دبي وأبوظبي. وتستفيد باليرمو، التي انضمت حديثاً إلى الترتيب العالمي في 2024، من كونها أرخص سوق رئيسية لتأجير العقارات في إيطاليا، حيث تقل الإيجارات بنسبة 70% عن فلورنسا.

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