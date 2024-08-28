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محمد المطيوعي يحرز فضية كأس آسيا للمضمار

8/28/2024 9:12:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي بالميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية بكأس آسيا للمضمار، التي انطلقت، أمس، في تايلاند، ويشارك فيها المنتخب بسبع دارجين في فئات الرجال والسيدات والشباب.

ونجح محمد المطيوعي في التتويج بالميدالية الفضية عقب تحقيق رقم جديد للإمارات بزمن 4:29.7 دقائق في مسافة 4 كيلو مترات، وبمعدل سرعة وصل إلى 53 كيلو متراً في الساعة، متأخراً عن بطل السباق الكوري بارك سانج، الذي حقق زمن 4:25.9 دقائق، بينما حل دراج كازاخستان ماكسيم في المركز الثالث.

والميدالية هي الثالثة لمحمد المطيوعي على المستوى الآسيوي، بعدما نجح في إحراز فضية بطولة آسيا للهند في نفس التخصص المطاردة الفردية، كما أحرز منذ شهرين فضية البطولة الآسيوية للطريق بكازاخستان، كما يحتل المطيوعي المركز السابع في التصنيف العالمي للمطاردة الفردية.

ويبحث المنتخب عن التتويج بميداليات قارية جديدة خلال البطولة، ومنها في المطاردة الفرقية، وسباقات التخصص الأومنيوم، والإقصاء، والماديسون، بوجود أبطال المنتخب بقيادة أحمد المنصوري، عبدالله جاسم، سيف معيوف، عبدالله الحمادي، إضافة إلى محمد المطيوعي.

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