برشلونة يعلن إصابة لاعبه الشاب برنال بقطع في الرباط الصليبي



أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الأربعاء أن مارك برنال خط وسط الفريق سيغيب عن معظم الموسم الحالي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي‭ ‬للركبة.

وتعرض برنال (17 عاما) للإصابة في ركبته اليسرى خلال فوز برشلونة 2-1 على مضيفه رايو فايكانو أمس الثلاثاء، واضطر للخروج من الملعب في الدقائق الأخيرة.

كما تعرض برنال، الذي شارك لأول مرة مع الفريق خلال فوز برشلونة على بلنسية في الجولة الأولى، إلى إصابة في الغضروف الخارجي.

وقال برشلونة في بيان "سيخضع برنال لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

ويستضيف برشلونة بلد الوليد يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.