برشلونة يعلن إصابة لاعبه الشاب برنال بقطع في الرباط الصليبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مارك برنال لاعب خط وسط الفريق سيغيب عن معظم الموسم الحالي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.
وتعرض برنال (17 عاما) للإصابة في ركبته اليسرى خلال فوز برشلونة 2-1 على مضيفه رايو فايكانو أمس الثلاثاء، واضطر للخروج من الملعب في الدقائق الأخيرة.
كما تعرض برنال، الذي شارك لأول مرة مع الفريق خلال فوز برشلونة على بلنسية في الجولة الأولى، إلى إصابة في الغضروف الخارجي.
وقال برشلونة في بيان "سيخضع برنال لعملية جراحية في الأيام المقبلة".
ويستضيف برشلونة بلد الوليد يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.
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