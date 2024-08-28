"كريم" تُطلق عروضاً توفيرية على تأجير السيارات

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الإمارات العربية المتحدة - 28 أغسطس 2024: أعلنت شركة "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن إطلاق عروض توفيرية على خدمة "تأجير السيارات" عبر التطبيق. وتقدم "كريم" لعملائها، بدعم من شركة "سواب" لتأجير السيارات، خدمة سهلة وخالية من أي تعقيدات، دون الحاجة لدفعة تأمين مسبق.
تشمل هذه العروض العديد من الخيارات التوفيرية، تصل إلى 500 درهم إماراتي على إيجارات السيارات لمدة ثلاثة أشهر باستخدام الكود UNLOCK500. كما تقدم "كريم" عرضًا حصريًا للمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، يمكنهم من توفير ما يصل إلى 1000 درهم إماراتي عند استئجار سيارة لمدة تسعة أشهر باستخدام الكود TEACH1000. ويمكن للعملاء الاستفادة من كلا العرضين حتى 30 سبتمبر 2024.
كما تقدم "كريم"، العملاء ذوي الاستئجار الشهري بسائق ثانوي مجاني وخصم 50٪ على غسيل السيارات من تطبيق "جينو JINO"، مما يعزز من تجربة الاستئجار ويجعلها أكثر راحة واقتصادية.
وتوفر الخدمة، التي تم إطلاقها في الإمارات عام 2022، العملاء بخاصية استئجار السيارات بشكل يومي، أسبوعي، أو شهري، في غضون دقائق، واستلامها مباشرة عند باب منزلهم عبر عملية حجز مبسطة وسهلة. كما توفر مجموعة واسعة من خيارات السيارات للاستئجار، كالسيارات العملية، مثل ميتسوبيشي ونيسان، والسيارات الفاخرة، كبورش، وفيراري، وتيسلا، وبي إم دبليو، وغيرها من الخيارات التي تناسب رحلاتهم وميزانياتهم.
وتأتي هذه العروض تزامنًا مع تزايد الطلب على تأجير السيارات. حيث تشهد فترة ما بعد الإجازات الصيفية، والاستعداد للعام الدراسي الجديد تزايد في الأسعار والتكاليف. ويُعتبر شهري سبتمبر وأكتوبر من الأشهر التي تشهد ذروة الطلب على خدمات تأجير السيارات عبر تطبيق "كريم"، حيث سجلت نسبة الإيجارات في سبتمبر الماضي 2023 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأشهر السابقة.
وعلّق باسل النحلاوي، المدير العام للنقل في "كريم"، على إطلاق العروض، قائلًا: "نسعى في "كريم" لتوفير عملائنا بعروض تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم. وندرك مدى ارتفاع الأسعار مع بدء السنة الدراسية الجديدة. لذا، نسعى لتخفيف الضغوطات المادية عبر تخفيف الأسعار وتكلفة استئجار السيارات." وأضاف: "يمكن الآن لعملائنا استئجار سيارة بسهولة عبر تطبيقنا، والاستمتاع بعروض تمكنهم من توفير ما يصل إلى 1000 درهم إماراتي. فمن أسمى أهدافنا في "كريم"، هي تخفيف العبء على عملائنا، وتسهيل حياتهم اليومية عبر خدماتنا الشاملة والمتكاملة."
ويمكن للعملاء استئجار سيارة والاستمتاع بخصومات عديدة عبر اتباع خطوات بسيطة، تتضمن؛ تحميل التطبيق عبر App Store أو Google Play أو عبر التنزيل المباشر لنظام Android، واختيار خدمة "تأجير سيارة" عبر الصفحة الرئيسية للتطبيق، وتحديد المدة المطلوبة، واستلام سياراتهم عند باب منزلهم بكل راحة ويسر.
وتقدم كريم حاليًا أكثر من 12 خدمة يومية في دبي، تشمل خدمة توصيل الطعام، والبقالة، والرحلات، والمدفوعات الرقمية، والتحويلات، وتأجير الدراجات، وغيرها من الخدمات الشاملة. كما يوفر التطبيق أيضًا إمكانية الوصول إلى خدمات الشركاء مباشرة، مثل خدمات تنظيف المنزل، وخدمات الصالون، والسبا، والغسيل، وحجز التذاكر.
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