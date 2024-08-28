آل عبد الغني موتورز تطلق عرضًا حصريًا على سيارات تويوتا لاند كروزر

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- Ogilvy) الدوحة، قطر - 28 أغسطس 2024: أعلنت شركة آل عبد الغني موتورز، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في قطر، عن عرض خاص لفترة محدودة على سيارة تويوتا لاند كروزر. يتضمن هذا العرض خطة الدفع الميسرة 50/50 وحزمة 5-5-5، المصممة لتقديم قيمة استثنائية ومرونة لا تضاهى للعملاء.
يستمر هذا العرض حتى 8 سبتمبر 2024، ويمنح العملاء فرصة استثنائية لامتلاك سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة مع خيارات الدفع المرنة. يمكن للعملاء دفع 50% من سعر السيارة مقدمًا، بينما يتم سداد الـ 50% المتبقية على مدى عامين من خلال أقساط متساوية شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.
بالإضافة الى هذا العرض سيحصل العملاء أيضًا على عازل حراري 3M مجانًا مع سيارات لاند كروزر الجديدة.
تُعزز باقة 5-5-5 هذا العرض بمجموعة شاملة من المزايا الرائعة، تشمل: 5 سنوات من الصيانة الدورية، و5 سنوات ضمان، و5 سنوات أو 100,000 كلم من خدمة المساعدة على الطريق. تمنح هذه الباقة مالكي تويوتا لاند كروزر راحة البال على المدى الطويل، حيث تضمن لهم الدعم المستمر والشامل طوال فترة استخدامهم للسيارة، مما يضمن تجربة قيادة سلسة.
منذ إطلاقها في عام 1951، اكتسبت تويوتا لاند كروزر شعبية كبيرة بفضل اعتماديتها ومتانتها وقدرتها الفائقة على الطرق الوعرة. كما تشتهر بتصميمها العصري وأدائها المتميز على مختلف التضاريس، وتظل تويوتا لاند كروزر الخيار الأمثل للذين يبحثون عن تجربة قيادة مميزة في قطر. فبفضل تصميمها المتطور وقدرتها الاستثنائية، تعد هذه السيارة الخيار المثالي للتنقل سواء عبر شوارع المدينة الحيوية أو الكثبان الرملية الصعبة في قطر.
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