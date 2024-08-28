تقرير نمو صناعة خدمات فحص المباني في المملكة العربية السعودية، 2030

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- P&S Intelligence) وفقًا لأحدث دراسة بحثية للسوق نشرتها شركة P&S Intelligence، من المتوقع أن يبلغ حجم صناعة خدمات فحص المباني في المملكة العربية السعودية 182.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 316.7 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العقد، وينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.6٪ خلال فترة التوقعات. ويرجع ذلك إلى أنشطة البناء المتنامية، وزيادة الإنفاق في العقارات، والارتفاع الكبير في عدد السكان في السوق.
لقد غيرت جائحة كوفيد-19 الصناعة من خلال إتاحة الفرصة للتفتيش عن بعد من خلال استخدام الأدوات الرقمية. وهذا يساعد في تقليل الجهد البشري وضمان استقرار الأعمال خلال تلك الفترة.
إن النهج المتبع في التقييمات والتفتيشات عن بعد يجعل التكلفة الإجمالية للعملية أقل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إرسال نتائج التفتيش والتوثيق إلكترونيًا من خلال أخذ عملهم في ظل أنظمة خالية من الورق والتبادل الفعلي للوثائق. تساعد التقنيات في إعداد تقرير التفتيش من خلال التصوير بالفيديو والصور والملاحظات التي يمكن إرسالها إلكترونيًا إلى الأطراف ذات الصلة.
مع تطور المدن الجديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية؛ نيوم، والمجمعات السكنية وكذلك المرافق الصناعية، هناك طلب متزايد على خدمات فحص المباني. فهي مسؤولة عن جودة البناء وكذلك سلامة واستقرار الهياكل. وللعلم، كشف صندوق التنمية الوطني السعودي أن الحكومة أعلنت عن حوالي 1429 مشروعًا للبنية التحتية في عام 2022.
رؤى رئيسية
• في عام 2024، تستحوذ فئة فحص المنازل على الحصة الكبرى بنسبة 45٪ ومن المتوقع أن تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 10٪ خلال فترة التنبؤ.
• تشمل عمليات فحص المنازل الشاملة تقييمات المكونات الخارجية والأنظمة الكهربائية والأسقف والأساسات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسباكة والعليات والأقبية والمساحات الزاحفة.
• عمليات التفتيش المتخصصة لمرافق الإيواء مثل أنظمة الصرف الصحي والصرف الصحي، وعمليات تفتيش الأسطح، والعشب
• الري وحماية الممتلكات وتقييمات الصيانة السنوية.
• يتطور الطلب على عمليات التفتيش المتخصصة بسبب زيادة وعي المستهلك بالمشاكل الدقيقة.
• تتصدر فئة الاستعانة بمصادر خارجية قطاع خدمات فحص المباني في المملكة العربية السعودية بحصة 65% ومعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 9.8%.
• يضمن الاستعانة بمصادر خارجية عمليات تفتيش متقدمة للجودة ويسمح للشركات بالتركيز على العمليات الأساسية.
• تمتلك شركات التفتيش المتخصصة فرقًا محترفة مطلعة على المبادئ التوجيهية والممارسات، مما يؤدي إلى دقة متقدمة.
• من المتوقع أن تتقدم الرياض بأعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.2%، مدفوعًا بعدد كبير من الأسر والمشاريع الصناعية والتجارية.
• يرتفع البناء السكني في الرياض باستثمارات عامة وخاصة كبيرة، بما في ذلك مشروع بقيمة 72 مليار ريال سعودي لـ 108000 وحدة.
• تمتلك المنطقة الشرقية أكبر حصة (40%) في عام 2024، مدفوعة بأنشطة البناء واسعة النطاق واللوائح الأمنية الصارمة.
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