نظام HUAWEI TruSense يكشف عن نموذج جديد للصحة واللياقة البدنية

(MENAFN
- mslgroup) كشفت هواوي
عن نظام Huawei
TruSense للعالم، الذي يهدف إلى جعل الصحة قابلة للقياس، لمساعدة المستخدمين على تحسين حياتهم. يمثل النظام قفزة كبيرة في مهمة الشركة المستمرة لتقديم تكنولوجيا
صحية دقيقة ومبنية على البيانات المرتبطة بالحياة اليومية، لمساعدة المستخدمين على تحسين صحتهم.
دخلت هواوي مجال الأجهزة القابلة للارتداء قبل 11 عاماً، ومنذ ذلك الحين شحنت أكثر من 150 مليون جهاز وقامت بتأمين أكثر من 520 مليون مستخدم لتطبيق Huawei Health وفقاً لـ IDC ، كما تصدرت هواوي الترتيب العالمي في شحن الأجهزة القابلة للارتداء التي يتمّ ارتداءها على المعصم خلال الربع الأول من عام 2024، واستمرت في الحفاظ على مكانتها كأبرز علامة تجارية في السوق الصينية للأجهزة القابلة للارتداء لخمس سنوات متتالية.
قال السيد ريكو جانغ، رئيس خط منتجات الأجهزة القابلة للارتداء والصحة في هواوي، خلال فعالية إطلاق HUAWEI TruSense: "يُعد HUAWEI TruSense خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة لهواوي في تكنولوجيا المستشعرات الصحية واللياقة البدنية، وسيبقي هواوي في طليعة التطور التكنولوجي في هذا المجال. و ستساعد هذه التقنية الرقمية في تعزيز سعي المستخدمين نحو أنماط حياة أكثر صحة."
أصبح المستهلكون حول العالم أكثر وعيًا بالصحة من أي وقت مضى، مما أدى إلى زيادة الطلب على قدرات المراقبة المريحة والشاملة والدقيقة. استجابةً لهذا الطلب، قدمت هواوي نظام HUAWEI TruSense، الذي يدمج أحدث التطورات في مراقبة العلامات الحيوية. يتميز هذا النموذج الجديد للصحة الرقمية واللياقة البدنية بستة مفاتيح ألا و هي الدقه والشموليه والسرعه والمرونه والانفتاح وقدراته التكرارية.
لضمان دقة مراقبة العلامات الحيوية المستمرة على المدى الطويل وتقديم نتائج أسرع، استثمرت هواوي بشكل كبير في أبحاث العلوم البصرية والكهربائية والمواد. وقد حلت هذه الابتكارات التحديات المرتبطة بتباين ألوان البشرة وأحجام المعصم وظروف الطقس. ونتيجة لذلك، تم اعتماد دقة المؤشرات الأساسية مثل معدل ضربات القلب، ومستوى الأوكسجين في الدم، وضغط الدم من قبل هيئات الصناعة المرموقة.
يراقب HUAWEI TruSense أكثر من 60 مؤشرًا صحيًا ولياقيًا عبر ستة أنظمة جسم رئيسية، ويشمل أيضًا عنصرًا لرعاية الصحة العاطفية. من خلال تحليل بيانات معدل ضربات القلب ونظام الأعصاب اللاإرادي، تقوم خوارزمية النظام بتقييم الحالة العاطفية ومستويات التوتر لدى المستخدمين، مما يساعدهم على الاستمتاع بفوائد جسم صحي وعقل سليم.
مرونة وانفتاح وتطور نظام HUAWEI TruSense المستمر يتيحان للشركاء من مختلف أنحاء العالم وقطاعات نظام الصحة الرقمية المشاركة في تشكيل مستقبل تكنولوجيا الصحة واللياقة البدنية. وقد تعاونت هواوي بالفعل مع أكثر من 150 شريكًا في أبحاث رائدة تتراوح بين الرعاية الصحية عن بُعد وإدارة الصحة العائلية.
سيواصل نظام HUAWEI TruSense دفع حدود علوم الصحة واللياقة البدنية لتحسين جودة حياة المستخدمين. كما ستصبح أولى المنتجات القابلة للارتداء المدعومة بـ HUAWEI TruSense متاحة في سبتمبر.
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