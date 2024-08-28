سامسونجSmartThings وAmazon Ads تتعاونان لإطلاق فئة Smart IoT Hub المبتكرة على متجر أمازون (Amazon.ae)

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- BCW Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أغسطس 2024: أعلنت "سامسونج جلف للإلكترونيات وِAmazon Ads عن إطلاق فئة Smart IoT Hub الجديدة على Amazon.ae. ويدمج هذا التعاون تطبيق SmartThings من سامسونج بسلاسة مع أليكسا، مما يوفر للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً أكثر استمرارية ومزيداً من الراحة في حياتهم اليومية.
تتعاون Samsung وAmazon Ads لإطلاق فئة Smart IoT Hub المبتكرة على Amazon
يهدف التعاون بين تطبيق SmartThings من سامسونج وأليكسا إلى تزويد العملاء باتصال سلس وراحة معززة في حياتهم اليومية.
يعمل Smart IoT Hub على توحيد منتجات سامسونج مع أجهزة الأطراف الثالثة المتوافقة، مما يتيح للعملاء شراء أنظمة المنزل الذكي الخاصة بهم وإعدادها بسهولة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أغسطس 2024: أعلنت شركة Samsung Gulf Electronics وAmazon Ads عن إطلاق فئة Smart IoT Hub الجديدة على Amazon.ae. يوفر هذا التعاون بين تطبيق SmartThings من سامسونج وأليكسا للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً مستمرًا وراحة متزايدة في روتينهم اليومي.
تجمع فئة Hub الجديدة بين مزايا SmartThings من سامسونج، وهو تطبيق إنترنت الأشياء الذكي الرائد والمزود بإمكانية اتصال Matter المدمجة، مع قدرات أليكسا. ويتيح هذا التكامل للعملاء التحكم بمجموعة واسعة من أجهزة المنزل الذكية وأجهزة الذكاء الاصطناعي والمساعدين الصوتيين من سامسونج ومئات العلامات التجارية الأخرى باستخدام أوامر صوتية بسيطة.
تضم Smart IoT Hub العديد من المزايا الرئيسية التي تعزز تجربة المنزل الذكي، وتُمكن العملاء من الاستمتاع بالتحكم الذكي في الإضاءة كإدارة إضاءة منازلهم بسهولة من خلال الأوامر الصوتية وأتمتة روتينهم اليومي. وعلاوة على تعزيز أمان المنزل في الوقت نفسه من خلال الكاميرات الذكية المتكاملة وأجراس الأبواب وأجهزة الاستشعار التي توفر تنبيهات ومراقبة في الوقت الفعلي، تسهم Smart IoT Hub بتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التحكم عن بعد بأجهزة سامسونج والأجهزة الذكية. وإضافةً إلى ذلك، تتيح الخدمة تجارب ترفيهية سلسة، حيث تتيح للمستخدمين تصميم إعدادات مثالية لأجهزة التلفزيون الذكية والأضواء التي يتم التحكم بها عن طريق الصوت.
وفي هذا السياق، قال شافي علم، رئيس مجموعة التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة إلى المستهلكين في سامسونج جلف للإلكترونيات: "يتيح تعاوننا مع أمازون آدز لعملائنا سهولة في الوصول إلى تقنيات المنزل الذكي الأكثر تكاملاً، ما يضمن لنا تحقيق هدفنا المتمثل بتعزيز أنماط حياتهم. ومن خلال دمج إمكانات SmartThings وأليكسا، سيتسنى لنا تزويد العملاء بحلول متفردة تعيد تعريف الطرق التي يتفاعل بها الناس مع منازلهم".
من جانبه قال الدكتور رافد فطاني، المدير العام الإقليمي لـأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا التعاون مع سامسونج وإتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة في أليكسا إلى مجموعة منتجاتها المبتكرة. وسنعمل معاً، على تمكين التجارب المنزلية الذكية والسلسة لملايين العملاء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تبسط الحياة اليومية وتجعلها أكثر سلاسةً".
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