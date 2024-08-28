بلدية دبا الحصن تكافح سرطان الثدي بالتعاون مع القافلة الوردية

(MENAFN
- Al Madar Communications) دبا الحصن-أغسطس-2024
بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وضمن مبادراتها المجتمعية، استقبلت بلدية دبا الحصن القافلة الوردية، وهي مبادرة إماراتية تختص بسرطان الثدي وتندرج تحت مظلة "كشف" في جمعية أصدقاء مرضى السرطان بهدف الكشف المبكر عن الإصابة بهذا المرض، وتهدف إلى زيادة الوعي حول طرق الكشف المبكر عن السرطان.
وخصصت البلدية، مساحة واسعة في القرية التراثية بالمدينة لاستقبال وتشغيل عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة التي تشكل نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهي أول عيادة متنقلة من نوعها في العالم مجهزة بأحدث المعدات الطبية، والتقنيات الحديثة حيث قدمت الفحوص المجانية لموظفات البلدية من الفئة العمرية 20 إلى 40 عاما، وسائر الدوائر الحكومية العاملة في المدينة والزوار وسكان المدينة.
وشهدت العيادة إقبالاً كبيراً من قبل الموظفات من الفئة العمرية المذكورة للاستفادة من خدماتها المجانية المتطورة، وإجراء الفحوص السريرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
كما نظمت البلدية ضمن الأنشطة المقامة في إطار هذه الفعالية ورشة عمل توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، موجهة خصيصاً لموظفات بلدية مدينة دبا الحصن والدوائر الحكومية الأخرى في المدينة من الفئة العمرية 20 إلى 40 عاما، بالإضافة إلى أهالي المدينة الذين يسعون للمزيد من المعلومات والدعم.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية قدمت بواسطة خبراء متخصصين واحتوت على تعليمات حول طرق الفحص الذاتي وأهمية الكشف المبكر، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى وزيادة الوعي الصحي بين المشاركين.
وقال سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن "إن هذه المبادرة تؤكد التزام البلدية بتعزيز الشراكات المجتمعية الفعالة التي تخدم سكان المدينة". مشيراً إلى أن "هذه الشراكات تعتبر ركيزة أساسية في بناء مجتمع صحي ومستدام، حيث تعمل البلدية مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير برامج توعوية ودعم مستمر للأهالي".
وأضاف اليحيائي "إن شراكاتنا المجتمعية مستمرة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وتلعب دوراً حيوياً في إطلاق المبادرات الصحية والتعليمية التي تهم كافة شرائح المجتمع، ونحن نسعى دوماً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضمان صحة ورفاهية كل فرد في مدينة دبا الحصن".
وأعرب اليحيائي عن "شكره وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به القافلة الوردية منذ سنوات في كافة أرجاء الوطن، ودورها الريادي في نشر الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي، وحرصها على صحة وسلامة أبناء وبنات الإمارات وكافة المقيمين على أرضها الطيبة المعطاء".
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