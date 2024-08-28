في كلمتها خلال احتفالية «أدنوك».. فاطمة بنت مبارك: يوم المرأة الإماراتية يجسد مسيرتها وإنجازاتها ونجاحاتها

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد مسيرتها وإنجازاتها ونجاحاتها، ويعكس ما تميزت به من مثابرة وسعي دؤوب للعلم والمعرفة والعمل المخلص من أجل بناء الوطن حاضراً ومستقبلاً.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في كلمة ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي دولة، خلال الحفل الذي نظمته "أدنوك" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، "لقد أولت قيادتنا الرشيدة المرأة كل اهتمام، ووضعت الاستراتيجيات والخطط الرامية لتكون المرأة عنصراً بشرياً ممثلاً في كل مجالات التعليم والعمل، منحتها الفرص واستثمرت في طاقاتها وإمكانياتها لتكون الإمارات النموذج الأول على مستوى العالم في الارتقاء بمكانة المرأة وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت سموها: أود أن أعبر عن سعادتي بما حققته شركة "أدنوك" من تقدم ملحوظ في مجال مشاركة المرأة في قطاع النفط والغاز، لقد وفرت إدارة شركة "أدنوك" البيئة الداعمة لعمل المرأة، وعملت على تحقيق التوازن بين الجنسين، وقدمت الفرص في كل مجالات العمل في هذا القطاع لتأخذ المرأة مكانتها وتحقق طموحاتها.

وأكدت سموها، أن هذه النتائج التي تتميز بها شركة "أدنوك" في اتساع مشاركة المرأة يعد من النتائج المبهرة على مستوى العالم، وما كان هذا ليتحقق لولا الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل تمكين المرأة أولوية، وأتاح لها شغل العديد من الوظائف من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين الذي تحكمه الإنتاجية والتميز في الأداء، والذي من شأنه توليد الابتكار وفتح مسارات جديدة لتطوير التكنولوجيا، مما يؤثر بشكل إيجابي على أداء المهام ويعزز فرص الاستثمار في الكفاءات البشرية.

وأشادت سموها، بنجاح المرأة في شركة "أدنوك" في استثمار فرص التدريب والتطوير مما عزز إمكاناتها وقدراتها العلمية والمهنية وجعلها قادرة على مواكبة مستجدات التقنية والتحول الرقمي، وأثنت سموها على العديد من النماذج النسائية اللاتي شاركن في تعزيز الإنتاجية في شركة "أدنوك" وأظهرن للمجتمع مدى كفاءة المرأة الاماراتية في هذا القطاع الهام، فالمرأة في شركة "أدنوك" تدرك مسؤولياتها وأدوارها المختلفة وأن ما تبذله من جهد في نجاح مهامها هو جزء لا يتجزأ من واجبها في خدمة وطنها.

وباركت سموها، جهود وسعي الكوادر النسائية في "أدنوك"، وقالت : لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أبارك جهودكن وسعيكن المثمر، لقد أصبحتن المثال والقدوة للأجيال القادمة التي ستقتدي بخطواتكن وتسير على نهجكن في العمل والعطاء واستمرارية الوصول إلى ما يستجد من معارف وتقنيات، وإني واثقة أن كل أثر وقيم وعطاء مخلص في مسيرتكن العملية سيعزز مشاركة النساء من الأجيال القادمة وسيشجعهن على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع، ما من شأنه تعزيز منظومة العطاء وقيم العمل الإيجابية والتميز وجودة الأداء وزيادة الانتاجية، وسيكون الضمان لاستمرارية تقدم شركة "أدنوك" بأيدي كوادر مواطنة رائدة من نساء الإمارات.

وكشفت "أدنوك"، خلال الحفل، عن نجاح استراتيجية "طاقة للارتقاء بجودة الحياة"، التي أطلقتها العام الماضي لتوفير إطار شامل يمكّن الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، إضافة إلى تنظيم العديد من المبادرات ووضع السياسات التي تعزز مبدأ مرونة العمل، كما تستمر الشركة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "دائرة تنمية المجتمع" في تعزيز جودة الحياة للأسرة وتوفير بيئة عمل داعمة للوالدين. وأكدت الشركة عزمها إطلاق برنامج للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية لتعزيز جهود أولياء الأمور في غرس مبادئ التربية الوطنية لدى الأطفال وتعليمهم العادات والموروث الثقافي الإماراتي.

وبهذه المناسبة، ثمن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في كلمته الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، لجهود تمكين نجاحات المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، ومساهماتها في مسيرة التطور والازدهار، والنمو المستدام في دولة الإمارات.

وقال: يمثل تمكين المرأة في دولة الإمارات نهجاً ثابتاً أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بترسيخه، مشيرا إلى أن "يوم المرأة الإماراتية" فرصة لتسليط الضوء على الدور الكبير والمهم للمرأة الإماراتية، ومساهماتها الفعالة في حاضر ومستقبل الوطن.

وأضاف مععليه : تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر "أدنوك" في تقديم الدعم للمرأة، وتوفير البرامج والمبادرات النوعية التي تضمن تطوير قدراتها ومهاراتها وتعزيز دورها في مختلف المجالات، وذلك بما يرسخ مكانة الشركة كوجهة العمل المفضلة للمرأة في دولة الإمارات.

يذكر أن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإمارتية هذا العام أقيم تحت شعار "نتشارك للغد"، حيث شملت احتفالية "أدنوك" التي نظمتها الشركة في "مركز أبوظبي للطاقة"، فعاليات متنوعة أظهرت المكانة الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات الحيوية، وفي قطاع الطاقة بشكل خاص.

وتم تنظيم جلسة حوارية بمشاركة شخصيات نسائية ملهمة يعملن ضمن قطاعات ومهن غير تقليدية للمرأة، وتم عرض مجموعة من الفيديوهات التي سلطّت الضوء على نماذج من النجاحات التي حققتها المرأة في مختلف مجالات أعمال "أدنوك"، ودورها المهم في ترسيخ المكانة العالمية للشركة والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.