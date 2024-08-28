إيطالي يخفي جثة والدته في فريزر.. ما القصة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني -أخفى إيطالي يبلغ من العمر (54 عاماً) جثة والدته المتوفاة في ثلاجة تجميد "فريزر" لسنوات، في جزيرة سردينيا الإيطالية بالبحر المتوسط، بهدف مواصلة الحصول على معاشها التقاعدي.





واكتشفت الشرطة جثة المرأة، البالغة من العمر (78 عاماً)، خلال عملية تفتيش، بعدما بدأ الجيران يتساءلون عن غيابها. وكان الفريزر في الطابق الأرضي.

ويواجه الآن الرجل، وهو من بلدة ساروش، تهمتي الاحتيال الخطير وإخفاء جثة.

وأظهرت النتائج الأولية حصول الابن على عدة آلاف من اليورو جراء الاحتيال المزعوم.

ويعتقد أن المرأة توفيت لأسباب طبيعية منذ نحو عامين خلال جائحة كورونا.





ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.