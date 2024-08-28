السكنية إنجاز أكثر من 20% من مشروع جنوب عبدالله المبارك

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمري

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تقدم ملموس في أعمال إنجاز المباني العامة ضمن مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني والذي يضم 31 مبنى مخصصا لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة المحلات التجارية.

وجاء في التقرير الشهري للمؤسسة والخاص بمتابعة إنجاز أعمال المباني العامة في القطع «1/ 4/ 5/ 6» في جنوب عبدالله المبارك، أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 20.52 في المئة حتى نهاية شهر مايو الماضي، حيث يشمل العقد تنفيذ 6 منها 2 لرياض الأطفال، و7 مجموعات من المحلات التجارية والمباني الخدمية الأخرى.

وأكد التقرير أن نسبة الإنجاز لعقد إنشاء وصيانة المباني العامة في القطعتين 2 و3 في المشروع بلغت 5.43 في المئة، حيث تشمل الأعمال 5 مدارس، واحدة منها مخصصة لرياض الأطفال، إلى جانب مركز صحي ومركز إسعاف وسوق مركزي ومجموعتين من المحلات ومخفر للشرطة ومركز لخدمة المواطن ومركز إطفاء.

وأشار التقرير إلى أن المباني العامة في القطعتين الثانية والثالثة تشملان أبنية لمركز البريد، وبلدية الكويت، ووحدة اجتماعية، ومركز تنمية مجتمع، وديوانية لكبار السن وفرعا للغاز، وتم الانتهاء من تركيب محطات تحويل ثانوية جهد، فيما يجري تسلم أعمال مشروع تمديد شبكات كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض.

وأكد التقرير أن الأعمال مستمرة لإنشاء خزان لتجميع مياه الأمطار وما يلزم من أعمال ربط، حيث بلغت نسبة الانجاز في هذه الأعمال 53.25 في المئة، وتمت مباشرة العمل في تنفيذ عقد توريد وتنفيذ وصيانة أعمال إنارة الطرق بالمشروع.