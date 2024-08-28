أنشيلوتي يكشف عن خطط ريال مدريد لمواجهة ضغط المباريات

في مؤتمر صحفي عقده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة فريقه أمام لاس بالماس في الجولة الثالثة من الإسباني لموسم 2024/2025، ناقش المدير الفني العديد من القضايا المتعلقة بالفريق واستعداداته.

وتقام ريال مدريد ضد لاس بالماس على ملعب جران كناريا، حيث يسعى الفريق الملكي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تعثره في الجولة الأولى أمام ريال مايوركا وتعادله، ثم تحقيقه فوزاً مريحاً في الجولة الثانية بثلاثة أهداف دون رد أمام بلد الوليد على ملعب سانتياجو برنابيو.

تدوير اللاعبين وضغط المباريات



تحدث أنشيلوتي عن أهمية تدوير اللاعبين بسبب الجدول المزدحم، خاصة مع اقتراب انطلاق دوري أبطال أوروبا.



وأكد المدرب الإيطالي أن الفريق يمتلك العديد من الخيارات في جميع المراكز، مما يسهل عليه إجراء تغييرات ضرورية للحفاظ على جاهزية اللاعبين.



وأضاف: "عندما يبدأ دوري أبطال أوروبا، سيكون الجدول أكثر ازدحامًا، علينا أن نعتمد على كل اللاعبين".

تأقلم كيليان مبابي



وعن مستوى النجم الفرنسي كيليان مبابي، أشار أنشيلوتي إلى أن اللاعب يتحسن تدريجيًا ويتأقلم مع الفريق بشكل جيد.



وأوضح: "مبابي يتقدم بشكل جيد، وطلبت من الصحفيين التحلي بالتواضع في التعامل معه".

عودة ميليتاو



وأشاد أنشيلوتي بعودة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو إلى مستواه المعروف، مشيرًا إلى صلابته في الدفاع وتفاهمه الكبير مع زميله أنطونيو روديجر.



وأضاف أنشيلوتي أن تمريرات ميليتاو الطويلة ستكون مفيدة للغاية للفريق، خاصة مع وجود مهاجمين سريعين يمكنهم الاستفادة منها.

الإصابات بالرباط الصليبي



وعبّر أنشيلوتي عن قلقه بشأن الإصابات المتكررة بالرباط الصليبي بين اللاعبين، موجهًا السبب إلى الجدول الزمني الضيق وقلة الوقت المتاح للاستعداد.



وأوضح: "الجدول المزدحم وعدم كفاية الوقت للإعداد يعرض اللاعبين للإصابات، وهذا أمر محزن للجميع".

نصائح لرينيير خيسوس وتطور حالة ألابا

وقدم أنشيلوتي نصيحة للاعب الشاب رينيير خيسوس بضرورة الانضمام إلى فريق يمكنه من إظهار إمكانياته.



أما بشأن حالة دافيد ألابا، فقد أكد أن اللاعب بدأ بالركض حول الملعب، لكن يجب التحلي بالصبر قبل عودته إلى الملاعب بشكل كامل.

في المجمل، أظهر أنشيلوتي تفاؤله وثقته في فريقه قبل المواجهة المقبلة، مع التركيز على أهمية إدارة الجدول المزدحم والحفاظ على جاهزية اللاعبين خلال الموسم الطويل.

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