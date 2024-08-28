كيف تغيرت دائرة أصدقاء محمد صلاح في ليفربول بعد رحيل لوفرين؟

كشفت تقارير صحفية عن أبرز أصدقاء محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في صفوف الريدز خلال الوقت الحالي.

ويعتبر صلاح من أهم اللاعبين في تاريخ النادي منذ انضمامه في عام 2017، حيث أسهم في تحقيق العديد من الألقاب مع "الريدز"، كما أنه يُعد أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى إنجلترا.

في السابق، كان الكرواتي ديان لوفرين أحد أقرب أصدقاء صلاح في ليفربول، حيث كانت علاقتهما الوثيقة واضحة للجميع.



ومع رحيل لوفرين عن النادي، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الدولي المصري قد وجد أصدقاء جددًا في الفريق.

وفقًا للصحيفة، يُعتبر كل من الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، من أقرب أصدقاء صلاح في ليفربول حاليًا، تربطهم علاقة قوية داخل وخارج الملعب، مما يساهم في تعزيز الروح الجماعية للفريق.

محمد صلاح، الذي يقود ليفربول هذا الموسم، ساهم بشكل كبير في انتصارات الفريق، حيث يحتل الريدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من أول مباراتين.



وسجل صلاح حتى الآن 213 هدفًا مع ليفربول، وهو خامس أعلى رقم في تاريخ النادي، بالإضافة إلى تقديمه 88 تمريرة حاسمة، مما يجعله من أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ الريدز.

ومع استمرار مسيرته الرائعة في ليفربول، يبدو أن صلاح قد وجد دعمًا قويًا من زملائه الحاليين، وهو ما يعزز من أدائه ويساهم في نجاح الفريق.

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