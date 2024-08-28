كيف تغيرت دائرة أصدقاء محمد صلاح في ليفربول بعد رحيل لوفرين؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت تقارير صحفية عن أبرز أصدقاء محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في صفوف الريدز خلال الوقت الحالي.
ويعتبر صلاح من أهم اللاعبين في تاريخ النادي منذ انضمامه في عام 2017، حيث أسهم في تحقيق العديد من الألقاب مع "الريدز"، كما أنه يُعد أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى إنجلترا.
في السابق، كان الكرواتي ديان لوفرين أحد أقرب أصدقاء صلاح في ليفربول، حيث كانت علاقتهما الوثيقة واضحة للجميع.
ومع رحيل لوفرين عن النادي، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الدولي المصري قد وجد أصدقاء جددًا في الفريق.
وفقًا للصحيفة، يُعتبر كل من الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، من أقرب أصدقاء صلاح في ليفربول حاليًا، تربطهم علاقة قوية داخل وخارج الملعب، مما يساهم في تعزيز الروح الجماعية للفريق.
محمد صلاح، الذي يقود ليفربول هذا الموسم، ساهم بشكل كبير في انتصارات الفريق، حيث يحتل الريدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من أول مباراتين.
وسجل صلاح حتى الآن 213 هدفًا مع ليفربول، وهو خامس أعلى رقم في تاريخ النادي، بالإضافة إلى تقديمه 88 تمريرة حاسمة، مما يجعله من أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ الريدز.
ومع استمرار مسيرته الرائعة في ليفربول، يبدو أن صلاح قد وجد دعمًا قويًا من زملائه الحاليين، وهو ما يعزز من أدائه ويساهم في نجاح الفريق.
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