«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يختتم معسكر جورجيا بمكاسب مهمة

اختتمت بعثة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فقرات المعسكر التدريبي الذي نظمه النادي في جورجيا لرياضتي التايكواندو والجودو وضم 32 لاعباً واستمر 15 يوماً، وأقيم ضمن خطط النادي الهادفة لتعزيز مواهب اللاعبين وتطويرها واستعداداً للموسم المقبل.

وثمن أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي دعم ورعاية مجلس الشارقة مما ساهم بنجاح المعسكر التدريبي ووصفه بالمميز، مؤكداً أن التجمع التدريبي حقق مكاسب مهمة في تطوير اللاعبين وتزويدهم بالخبرات الفنية وخوض المنافسات الودية ومقدراً الجهود التي بذلتها إدارة التدريب الرياضي للنادي لتحقيق الأهداف المرسومة للتجمع الرياضي التدريبي.

وتزامناً مع المعسكر التدريبي عقد أحمد العويس وعضو مجلس الإدارة عبيد العسم السويدي اجتماعاً تشاورياً مع سعادة تريستان جلوبياني رئيس جامعة جورجيا الحكومية للتربية الرياضية بحضور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي وبحث اللقاء أهمية التعاون بين النادي وجامعة جورجيا في الجوانب العلمية والتدريبية والمهنية للاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين

كما وبحث النادي سبل تطوير رياضة الكاراتيه مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الكاراتيه العالمية للأطفال محمد سعيد بمقرها الرئيسي بالعاصمة الجورجية تبليسى، ومع مدرب نادي ديجو تبليسي للتايكواندو.

وأكد أحمد العويس أنه سيتم بحث المعطيات التي أفرزها معسكر جورجيا الرياضي للاستفادة من المكاسب المتحققة وبما يساهم بتوفير فرصة تطور الرياضيين وصولاً لمنصات التتويج العالمية ومعبراً عن سعادته للمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون في التدريبات وأيضاً في المنافسات الودية مع الفرق الجورجية، وكذلك خلال إحدى البطولات المحلية التي شاركوا بها.

وكان لاعبو التايكواندو قد شاركوا في بطولة محلية أقيمت في العاصمة تبليسي وتمكنوا من إحراز 9 ميداليات برونزية و3 فضيات، بينما خاض لاعبو الجودو منافسات ودية مع فرق جورجية وتمكنوا في أغلبها من تحقيق نتيجة الفوز.

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