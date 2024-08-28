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هدف واحد فقط يفصل رونالدو عن كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم

8/28/2024 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يترقب عالم كرة القدم بشغف كبير تحقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث يقترب
"الدون" من تسجيل هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، إذ يفصله هدف واحد فقط عن الوصول إلى هذا الرقم القياسي الذي لم يسبقه إليه أي لاعب آخر في تاريخ اللعبة.

ويُعتبر رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرته الطويلة والملهمة في الملاعب.

بدأ رونالدو مسيرته الاحترافية في سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث سجل خمسة أهداف فقط، لكن انطلاقته الحقيقية كانت مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث أحرز 145 هدفًا خلال فترتيه مع النادي.

أحد أبرز مراحل مسيرته كانت مع ريال مدريد الإسباني، حيث سجل 450 هدفًا، مما جعله الهداف التاريخي للنادي الملكي، ثم انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، وواصل تألقه بإضافة 101 هدف إلى رصيده، قبل أن ينضم إلى النصر السعودي، حيث أضاف 68 هدفًا معه، حتى الآن.

رونالدو أيضًا قدم مساهمات كبيرة مع منتخب بلاده البرتغال، حيث سجل 130 هدفًا، مما يجعله الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي.

وتعكس المسيرة الاستثنائية لرونالدو موهبته الفائقة وعمله الجاد الذي وضعه على قمة أفضل اللاعبين في العالم.

ومما لا شك فيه أن وصوله إلى الهدف رقم 900 سيسجل كحدث بارز في تاريخ كرة القدم، ويعزز من إرثه كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الرياضة.

وتتطلع الجماهير حول العالم بشغف لمشاهدة هذا الإنجاز التاريخي، الذي سيظل خالداً في سجلات كرة القدم ويُضاف إلى سجل إنجازات رونالدو المذهل، مؤكدًا مرة أخرى لماذا يعتبر النجم البرتغالي من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

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