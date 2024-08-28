لاعب منتخب مصر عمرو وردة يقدم طلباً لتمثيل دولة أخرى

كشف عمرو وردة أتروميتوس اليوناني، عن رغبته في تمثيل اليونان بدلا من المنتخب المصري.

وقال": "ناس من اتحاد الكرة قالوا لي إنني لن ألعب لمنتخب مصر مطلقا، وحصلت على (الباسبور) اليوناني، وطلبت من فيفا تمثيل منتخب اليونان بدلا من منتخب مصر، (علشان مش عايزين يرجعوني)، وفقاً لموقع مصراوي.

وظهر عمرو وردة مع منتخب مصر للمرة الأخيرة، في جنوب إفريقيا بدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، ومنذ تلك المباراة لم ينضم وردة إلى أي معسكر للفراعنة.

وكان نادي بانسيرايكوس اليوناني لكرة القدم، قد أعلن في مايو الماضي فسخ عقد لاعبه المصري عمرو وردة، بالتراضي.

وفسخ عمرو وردة عقده بالتراضي للمرة الخامسة خلال الموسم الحالي 2023-2024، بعدما انضم في بداية الموسم للرجاء المغربي وفسخ عقده في أغسطس الماضي.

وبعد رحيله عن الرجاء، وقع عمرو وردة عقدا مع دوكسا القبرصي قبل فسخ عقده بعدها بساعات، وتكرر الأمر نفسه بعد توقيعه لنادي الاستقلال الإيراني وفسخ عقده سريعا بعد عدة أيام.

وعاد عمرو وردة إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي فاركو، ولكنه رحل بعد تجربة قصيرة لينضم إلى نادي بانسيرايكوس، قبل أن يرحل عنه بعد ارتباط دام أربعة أشهر فقط.

وسبق لعمرو وردة أن تسبب في مشاكل عديدة سواء على صعيد الأندية التي لعب لها أو مع منتخب مصر.





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