الوصل يسعى لمصالحة جماهيره والعين لاستثمار البداية القوية بالدوري الإماراتي

يسعى الوصل حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي إلى مصالحة جماهيره عندما يستضيف دبا الحصن الصاعد حديثا في الجولة الثانية من المسابقة غداً الخميس بعد تعادله المحبط أمام كلباء في افتتاح البطولة بينما سيحاول العين استثمار فوزه الكبير على خورفكان وتثبيت أقدامه في الصدارة.

وظن الوصل أنه ظفر بأول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد قبل أن يفرض عليه كلباء التعادل 2-2 في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأبلغ ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء "كانت صعبة خارج ملعبنا خاب ظننا فيها بعض الشيء لأننا تحكمنا بها حتى التسديدة الأخيرة على المرمى.

"لم نكن في المستوى الذي نرغب فيه، علينا أن نتحلى بالذكاء في بداية الدوري ونحصل على أكبر قدر ممكن من النقاط".

وسيحاول دبا الحصن تجاوز الخسارة القاسية 4-1 على ملعبه أمام الشارقة في مباراته الأولى بدوري الأضواء في عصر الاحتراف.

وقال كايو زاناردي مدرب دبا الحصن للصحفيين "سنخوض مباراة مهمة ضد فريق قوي يتمتع بالانسجام بين لاعبيه، عملنا كثيرا على تصحيح الأخطاء من المباراة الماضية، وسنقدم أداء جيدا لأن الفريق يستحق ذلك".

ويرى ميلوييفيتش أن دبا الحصن لم يكن محظوظا في مباراته الأولى بالدوري وقال "إنه فريق جيد ووافد جديد على الدوري، ولم يكن محظوظا في المباراة السابقة بعد طرد أحد لاعبيه في وقت مبكر وذلك لم يظهر نقاط قوة الفريق.

"إنه فريق منظم للغاية، لديه بعض الجودة عندما يتعلق الأمر بالهجوم لأنه يمتلك تنوعا في أساليب اللعب".



العين لاستثمار البداية

ويسعى العين، أكثر الفرق تتويجا بالدوري الإماراتي (14 لقبا)، لاستثمار بدايته القوية في المسابقة بعد فوزه 5-1 على ضيفه خورفكان في الجولة الأولى.

ويحل العين ضيفا على البطائح بعد غد الجمعة، وعينه على حصد النقاط الثلاث لضمان الصدارة قبل توقف المسابقة.

وسيحاول فريق المدرب هرنان كريسبو الاستفادة من تألق نجمه المغربي سفيان رحيمي ومهاجمه كودجو لابا الذي سجل ثلاثية في الجولة الأولى.

وسيكون على البطائح استغلال عاملي الأرض والجمهور في محاولة لحصد أول نقاطه في الموسم بعد خسارته 2-1 أمام مضيفه شباب الأهلي في الجولة الأولى.



النصر لمواصلة التألق

كما فاز النصر 5-1 على العروبة الصاعد حديثا خارج ملعبه، ليحقق أول فوز في الجولة الافتتاحية منذ موسم 2016-2017، وأكبر انتصار له في الجولة الأولى طوال تاريخه بالمسابقة.

وأصبح فريق المدرب الهولندي ألفريد شرودر مطالبا بتأكيد قوته عندما يلعب غدا أمام ضيفه بني ياس الذي فاز 2-صفر على الجزيرة.

وأبلغ شرودر مؤتمرا صحفيا "فريق بني ياس منافس قوي ودائما ما تكون مواجهتنا معهم قوية. شاهدت له مباراتين منها مباراة الجزيرة من الملعب وأعلم تماما أننا سنخوض مواجهة صعبة.

"يضم بني ياس لاعبين مميزين في جميع الخطوط، يلعبون بتركيز شديد ولكن لاعبينا قادرون على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أنها ستكون أول مباراة على ستاد آل مكتوم هذا الموسم.

"الجميع يعلم قوة فريق النصر وجودة لاعبيه وبالتأكيد علينا الاستمرار بتقديم نفس الأداء وتحقيق الفوز ليمنح اللاعبين المزيد من الثقة قبل توقف الدوري".

فيما أشاد جواو بيدرو سوزا مدرب بني ياس بمنافسه وقال "النصر فريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين وهو فريق هجومي جدا.

"نحن ندرك أن المباراة السابقة أصبحت من الماضي، وعلينا أن نطوي صفحتها ونركز بالكامل على الحاضر والمستقبل".

ويلعب الجزيرة أمام العروبة، والشارقة أمام كلباء غدا الخميس، ويستضيف خورفكان الوحدة ويحل شباب الأهلي ضيفا على عجمان بعد غد الجمعة.

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