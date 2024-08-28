«فلاي دبي» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية بنمو قياسي في تمثيل الكوادر النسائية

تحتفل فلاي دبي بيوم المرأة الإماراتية وسط إنجازات بارزة مكنتها من الإسهام بشكل فاعل وحضور كبير في قطاع الطيران في الدولة التي تمثل مركزاً عالمياً للطيران.

وأدت المرأة الإماراتية دوراً مهماً في فلاي دبي من خلال وجودها اليوم في مختلف أقسام ودوائر الشركة بما في ذلك العمليات الجوية والهندسة وغيرها من الأدوار. واستثمرت فلاي دبي في برامج تدريبية مكثفة لدعم وتأهيل واستقطاب المواطنين وتوفير فرص النمو المستقبلية سواء البرامج العملية أو النظرية بما في ذلك الهندسة وبرامج التدريب الداخلي بما فيه برنامج تدريب الطيارين.

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «يعد يوم المرأة الإماراتية مناسبة خاصة للاحتفال بالمساهمات الكبيرة التي أنجزتها زميلاتنا باعتبارهن ركيزة مهمة لقوة العمل المتنامية في فلاي دبي».

وأضاف: «إن تفانيهن ومواهبهن وقيادتهن جزء لا يتجزأ من رحلة نجاح فلاي دبي. نحن فخورون بدعم نجاحهن المستمر وتطورهن كقادة للمستقبل يودين أدواراً مهمة في صناعة الطيران في الدولة».

وشهدت فلاي دبي زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة الإماراتية ضمن قوتها العاملة حيث تضاعف عدد الكوادر الإماراتية النسائية اللائي انضممن إلى فلاي دبي منذ أغسطس 2022 ثلاث مرات تقريباً.

ويعكس هذا النمو التزام فلاي دبي المتواصل بدعم المرأة الإماراتية بما ينسجم مع رؤية الدولة والقيادة الرشيدة التي كانت سباقة في هذا المجال وبما يعزز الجهود الجارية لتكون الناقلة البيئة الأمثل للعمل والإبداع والاستثمار في المواهب الإماراتية على اختلاف مواقعها.

وتلتزم فلاي دبي بدعم وخلق الفرص للنساء الإماراتيات في جميع أنحاء المؤسسة. وبينما تحتفل فلاي دبي بيوم المرأة الإماراتية، فإنها تؤكد التزامها ببناء بيئة أكثر شمولاً وديناميكية تدعم طموحات وأهداف المرأة الإماراتية بالمبادرات الهادفة الى تعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي وتحقيق طموحاتها والمساهمة في بناء مجتمع عامل وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.