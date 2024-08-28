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طرح 23% من أسهم «إن إم دي سي إنرجي» للاكتتاب العام

8/28/2024 8:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «إن إم دي سي جروب» عن طرح 23% من أسهم «إن إم دي سي إنرجي» (الإنشاءات البترولية سابقاً) للاكتتاب العام.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 2.5 مليار درهم موزع على 5 مليارات سهم عادي بقيمة اسمية 0.5 درهم للسهم.

سيكون سعر الطرح 2.8 درهم للسهم، ويبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح 3.22 مليارات درهم. وسيتم إصدار أسهم الطرح حسب الأصول وبشكل صحيح كما في تاريخ إدراج أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تطرح الشركة 1.15 مليار سهم عادي في اكتتاب عام في دولة الإمارات. وبعد الطرح وشريطة أن يتم الاكتتاب في أسهم الطرح بالكامل، سيكون رأس مال الشركة 2.5 مليار درهم موزع على 5 مليارات سهم بقيمة: خمسون فلساً إماراتياً للسهم الواحد.

ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويبلغ سعر الطرح لكل سهم من أسهم الطرح 2.8 درهم، على أن ينطلق الاكتتاب يوم الجمعة 30 أغسطس 2024، وينتهي الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وسيتم تخصيص الأسهم 6 سبتمبر، ورد الفائض 9 سبتمبر، ومن المتوقع إدراج الشركة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

وخصص المساهم البائع 25 مليون سهم للشريحة الأولى تمثل 2.27% من أسهم الطرح، وخصص 982.5 مليون سهم للشريحة الثانية وهم المكتتبون المحترفون والتي تمثل نحو 85.43% من أسهم الطرح.

وينوي المساهم البائع بيع 142.5 مليون سهم إلى العطاء للاستثمار، شريطة موافقة الجمعية العمومية وهيئة الأوراق المالية والسلع، مقابل استحواذ المساهم البائع على قطع أراضي معينة مخصصة للاستثمار التجاري من «اتش ام ار انفستمنت».

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