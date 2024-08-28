«دراجون أويل» تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الحكومة التركمانية في قطاع النفط والغاز

أعرب معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن شكره فخامة رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، سيردار بيردي محمدوف، على حسن الاستقبال والضيافة ودعمه المستمر للشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد الشركة برئاسة معالي الطاير، مع معالي باتير أمانوف، نائب رئيس مجلس الوزراء التركماني، وغوانتش أغاجانوف، رئيس شركة "تركمان نفط"، في مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة التركمانية عشق آباد، وذلك لمناقشة تطوير قطاع النفط والغاز في تركمانستان.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة دراجون أويل كل من سعادة حسين لوتاه وأمين السر قصي الشارد وسعادة علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي، وعدد من مسؤولي الإدارات المختلفة من شركة دراجون أويل.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع استمرار التعاون المثمر بين دراجون أويل وحكومة تركمانستان، حيث استعرض معالي الطاير المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل في منطقة "تشيليكِن" ومشروع "بلوك 19"، مع تأكيد التزام الشركة بتحقيق أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الغازية إلى الصفر بحلول عام 2027.

من جانبه، أشاد معالي أمانوف بالتعاون المشترك ودعا بدوره شركة دراجون أويل للمشاركة في منتدى الاستثمار المزمع عقده في عشق آباد في سبتمبر 2024.

وتطرق الاجتماع لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار لتطوير الإنتاج من منطقة امتياز تشيليكِن، مع إنتاج تراكمي بلغ 447 مليون برميل، وتواصل جهود دراجون أويل لاستخدام أفضل التقنيات والممارسات المركزة لإنتاج النفط والغاز لصالح كل من حكومة تركمانستان وشركة دراجون أويل حتى عام 2035.

وخلال اللقاء، أكدت دراجون أويل التزامها بحماية البيئة أثناء تنفيذ العمليات من خلال تطوير معايير التفتيش والصيانة والعمليات لضمان تقليل التلوث إن حدث وتقليل التأثير على الظروف الطبيعية لبحر قزوين.

وينطبق المفهوم نفسه على الانبعاثات، حيث يتم حالياً العمل على تقليل الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2027 من خلال وقف حرق الغاز أثناء العمليات وزيادة إعادة حقن الغاز في آبار النفط، ومبيعات الغاز للحكومة.

كما تطرق الاجتماع لتعزيز الإنتاج، حيث يتم تطبيق أفضل الأساليب الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يجري استكشاف مناطق جديدة مثل غرب حقل زدانوف، والذي أضاف احتياطيات تبلغ 30 مليون برميل من النفط، واستكشاف بلوك 19 القريب لإضافة إنتاج جديد إلى المرافق الإنتاجية الحالية.

كما يتم التطلع إلى الحصول على المزيد من الامتيازات البحرية مثل موقع دونغلوغ وربما بلوك 20.

كما استعرض الطرفان الخطط الجديدة لتسويق النفط الخام الخاص بالشركة في تركمانستان.

وتأتي خطة التسويق الجديدة لتسويق النفط الخام داخل البلاد خطوة استراتيجية مثمرة لتحقيق أهداف ورؤية التعاون الاستراتيجي مع الحكومة التركمانية.

ويعكس هذا التعاون المثمر في مجال التسويق التزام الطرفين بتعزيز الشراكة القائمة واستكشاف فرص جديدة تسهم في تحقيق المنافع المشتركة. ويؤكد هذا التعاون على الثقة المتبادلة بين دراجون أويل والحكومة التركمانية، حيث يسعى الطرفان إلى تحسين عمليات التسويق ورفع كفاءة التوزيع بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعزز استدامة العلاقات بين الجانبين.