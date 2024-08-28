الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع

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- Khaberni) خبرني – أطلق صندوق الائتمان العسكري حملة تسويقية لتشجيع العاملين والمتقاعدين العسكريين وحثهم على الاستثمار في حسابات الودائع للاستفادة من الارباح المجزية التي توزع بشكل نصف سنوي.
وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة” من واجبنا اطلاع العاملين والمتقاعدين العسكريين على الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق وبشتى الوسائل الإعلانية لاستغلال هذه الفرص التي تعود اليهم بأرباح مجزية، حيث وزعت الأرباح للنصف الأول لهذا العام بواقع 6.1% لجميع الودائع لدى الصندوق والمربوطة على 12 شهر وبغض النظر عن قيمة الوديعة.
وأكد أن هذه النسبة تعتبر الأعلى على مستوى السوق المحلى للوديعة التي تبدأ من 1000 دينار، وستتضمن الحملة مشاركة الفرع المتنقل في معرض سوفكس العقبة، وأيضاً تواجد الفرع المتنقل بمواقع مختلفة من محافظات المملكة، بالإضافة الى وسائل التوعية في جميع فروع ومكاتب الخدمة والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق.
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