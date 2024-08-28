الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع

MENAFN - Khaberni) خبرني – أطلق صندوق الائتمان العسكري حملة تسويقية لتشجيع العاملين والمتقاعدين العسكريين وحثهم على الاستثمار في حسابات الودائع للاستفادة من الارباح المجزية التي توزع بشكل نصف سنوي.

وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة” من واجبنا اطلاع العاملين والمتقاعدين العسكريين على الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق وبشتى الوسائل الإعلانية لاستغلال هذه الفرص التي تعود اليهم بأرباح مجزية، حيث وزعت الأرباح للنصف الأول لهذا العام بواقع 6.1% لجميع الودائع لدى الصندوق والمربوطة على 12 شهر وبغض النظر عن قيمة الوديعة.

وأكد أن هذه النسبة تعتبر الأعلى على مستوى السوق المحلى للوديعة التي تبدأ من 1000 دينار، وستتضمن الحملة مشاركة الفرع المتنقل في معرض سوفكس العقبة، وأيضاً تواجد الفرع المتنقل بمواقع مختلفة من محافظات المملكة، بالإضافة الى وسائل التوعية في جميع فروع ومكاتب الخدمة والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق.