«ريبورتاج العقارية» تسلم «ركان تاور» بدبي.. يوفر 608 شقق سكنية

كشفت شركة ريبورتاج العقارية، عن إنجاز مشروع «ركان تاور» Rukan tower في وادي الصفا - دبي لاند، حيث نظمت الشركة مؤخرا احتفالية بمقر «برج ركان» بمناسبة انتهاء وتسليم المشروع، وذلك بحضور عارف الخوري العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج العقارية، وعدد كبير من العملاء.

ويوفر «ركان تاور» نحو 608 شقق سكنية بتصاميم متنوعة ومساحات مختلفة، ويتكون من ثلاثة أبراج متصلة، تحيط بها ركان لوفتس ومراكز التسوق ومسارات ركوب الدراجات ونمط حياة متكامل.

وأكدت ريبورتاج العقارية حرصها على تنفيذ كافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري بالإمارات.

وأوضحت أن إنجاز وتسليم مشروع «ركان تاور» يمثل حلقة جديدة في مسيرة إنجازات «ريبورتاج العقارية»، التي تتواصل بإنجاز وتسليم العديد من المشاريع وفق المواعيد المعلنة.

ويتميز مشروع «ركان تاور» بموقعه المتميز بالقرب من عدد من أهم معالم مدينة دبي، ويضم المشروع مسابح ومسارات للجري، ومواقف للسيارات مغطاة وغير مغطاة، وحدائق، ومناطق خاصة للشواء، وصالة ألعاب رياضية، و12 مصعدا، ومسجد، وشرفات خاصة، وغيرها الكثير.

وأكدت «ريبورتاج العقارية» إن الفترة المقبلة ستشهد تسليم عدد جديد من المشاريع العقارية في الإمارات، مع يعكس المكانة الرائدة التي تتميز بها الشركة في السوق العقاري بالإمارات والمنطقة.

وكشفت «ريبورتاج» خلال الأشهر الأخيرة عن إنجاز عدد المشاريع القائمة وفق الخطط الزمنية المحددة، حيث باشرت تسليم عدد من المشاريع، منها مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية، بعدما باشرت العام الماضي تسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، بالإضافة إلى تسليم مشروع «الراحة لوفتس» في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت مبيعات تتجاوز 3 مليارات درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

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