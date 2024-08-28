إكس بينج الصينية تطرح سيارة كهربائية اقتصادية بـ 17 ألف دولار

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية إكس بينج Xpeng عن إطلاق سيارة مونا Mona M03 الكوبيه الكهربائية الاقتصادية للسوق الشامل، والتي تحتوي على مساعد أساسي للسائق بأسعار أقل من 17 ألف دولار.

وفي بيان صحافي، قالت إكس بينج إن الطلبات على سيارة Mona M03 قد تجاوزت 10 آلاف طلب بعد 52 دقيقة فقط من إطلاق السيارة رسمياً في بكين.

وقامت الشركة بالإعلان عن السعر الرسمي للإصدار الأساسي من سيارة Mona M03 عند 119.800 يوان (أو ما يعادل نحو 16.812 دولاراً)، مع مدى قيادة يبلغ 515 كيلومتراً في الساعة مع مميزات مساعد السائق «Max» الأكثر تقدماً.

كما تقدم إكس بينج إصداراً آخر بيع من طراز Mona M03 بمدى قيادة يبلغ 580 كيلومتراً في الساعة مقابل 155.800 يوان (أو ما يعادل 23.080 دولاراً)، وبالمقارنة، فإن أرخص سيارة من إنتاج تسلا الأمريكية - موديل 3 – يبلغ ثمنها 231.900 يوان (أو ما يعادل 32.552 دولاراً)، وذلك بعد آخر خفض للسعر في أبريل.

وقال مايكل دون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات دون إنسايتس، الأربعاء على قناة «سي إن بي سي» الأمريكية: «مع انخفاض أسعار السيارات إلى أقل من 20 ألف دولار، تعمل الصين على تعزيز مكانتها الجديدة مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات».

وأضاف إن «الصين قادرة على إنتاج السيارات بتكلفة أقل من أي دولة أخرى في العالم».

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسهم إكس بينج المدرجة في وول ستريت بنسبة 6.25% لتغلق جلسة الثلاثاء عند 8.00 دولارات، بينما ارتفعت أسهم إكس بينج المدرجة في بورصة هونج كونج بنحو 2.15% لتغلق عند 30.95 دولار هونج كونج.

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