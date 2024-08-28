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الألعاب خارج أزمة التضخم.. وإيرادات «ليغو» تقفز 13%

8/28/2024 7:25:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب انخفاض المبيعات الناجم عن التضخم صناعة الألعاب عالمياً في النصف الأول من عام 2024، لكن شركة كانت خارج حسابات الخسائر.

وقالت شركة ليغو إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 13% في الأشهر الستة الأولى من العام إلى 31 مليار كرونة دنماركية، أو حوالي 4.65 مليارات دولار.

ومن بين متاجر ليغو الأربعين التي افتتحت في الربع الأول، كان 20 منها في الصين. وبالمثل، من بين 60 افتتاحاً مخططاً لها في النصف الثاني من العام، ستحتضن الصين 20 منها.

وقال نيلز كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الألعاب الدنماركية الخاصة، لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، إن الشركة تشهد قوة في جميع أنحاء محفظتها، وخصوصاً مع Lego Icons وLego Creator، ومن خلال شراكتها مع Fortnite من Epic Games.

وفي العام الماضي، شهدت ليغو اتجاهاً من جانب المستهلكين إلى «التخلي» عن مجموعات الألعاب ذات الأسعار المنخفضة أو اختيار مجموعات أقل سعراً، مع الاستمرار في شراء الكمية نفسها من المنتجات التي اشتروها في العام السابق.

كما أشاد كريستيانسن بجهود الاستدامة التي تبذلها شركة Lego. وحتى الآن هذا العام، ضاعفت الشركة تقريباً كمية المواد المتجددة والقابلة لإعادة التدوير التي تستخدمها في تصنيع الطوب بحلول عام 2023.

وفي السنوات القليلة المقبلة، تأمل شركة Lego في الحصول على نصف موادها الخام من مصادر مستدامة.

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