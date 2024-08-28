«إتش.إم.دي» تطلق هاتف «باربي» الوردي

قالت شركة إتش.إم.دي جلوبال المصنعة للهواتف التي تحمل علامة إنها تعاونت مع شركة صناعة الألعاب ماتيل لإطلاق هاتف إتش.إم.دي باربي، وهو هاتف وردي اللون وصغير الحجم قابل للطي بتصميم كلاسيكي وبه القليل من خصائص الهواتف الذكية.

ومن المقرر إتاحة الهاتف بسعر 99 جنيهاً استرلينياً (131.24 دولاراً).

ويسمح الجهاز للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية، لكنه لا يتيح الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي.

يتزامن الإطلاق مع إتمام دمية باربي عامها الخامس والستين هذا العام، ويأتي بعد نجاح باربي العام الماضي الذي قامت ببطولته مارجوت روبي، والذي حقق 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر عالمياً.

وتشير تقديرات شركة الأبحاث سي.سي.إس إنسايتس إلى أن إتش.إم.دي قد تبيع أكثر من 400 ألف هاتف باربي في بريطانيا، حيث تتوفر من خلال شركتي فودافون وأرجوس.

أطلقت إتش.إم.دي الفنلندية، المدعومة من جوجل التابعة لألفابت وكوالكوم، عدداً من الهواتف الكلاسيكية التي تضم القليل من خصائص الهواتف الذكية، وهو ما تضمن إعادة إصدار نسخ جديدة من هواتف نوكيا الكلاسيكية مثل 3210 و3310.

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