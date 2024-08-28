Wednesday, 28 August 2024 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«إتش.إم.دي» تطلق هاتف «باربي» الوردي

8/28/2024 7:25:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة إتش.إم.دي جلوبال المصنعة للهواتف التي تحمل علامة نوكيا إنها تعاونت مع شركة صناعة الألعاب ماتيل لإطلاق هاتف إتش.إم.دي باربي، وهو هاتف وردي اللون وصغير الحجم قابل للطي بتصميم كلاسيكي وبه القليل من خصائص الهواتف الذكية.

ومن المقرر إتاحة الهاتف بسعر 99 جنيهاً استرلينياً (131.24 دولاراً).

ويسمح الجهاز للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية، لكنه لا يتيح الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي.

يتزامن الإطلاق مع إتمام دمية باربي عامها الخامس والستين هذا العام، ويأتي بعد نجاح فيلم باربي العام الماضي الذي قامت ببطولته مارجوت روبي، والذي حقق 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر عالمياً.

وتشير تقديرات شركة الأبحاث سي.سي.إس إنسايتس إلى أن إتش.إم.دي قد تبيع أكثر من 400 ألف هاتف باربي في بريطانيا، حيث تتوفر من خلال شركتي فودافون وأرجوس.

أطلقت إتش.إم.دي الفنلندية، المدعومة من جوجل التابعة لألفابت وكوالكوم، عدداً من الهواتف الكلاسيكية التي تضم القليل من خصائص الهواتف الذكية، وهو ما تضمن إعادة إصدار نسخ جديدة من هواتف نوكيا الكلاسيكية مثل 3210 و3310.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN28082024000110011019ID1108610287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث