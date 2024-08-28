عطل يشل الخدمة في مطار ومؤسسات عامة في هولندا

أدى عطل معلوماتي مجهول السبب في هولندا الأربعاء إلى شل الخدمة في مطار إقليمي والعديد من المؤسسات العامة، من بينها خفر السواحل والشرطة العسكرية.

وبقيت الطائرات متوقفة في مطار أيندهوفن (جنوب شرق) الذي يخدم نحو ثلاثين وجهة دولية.

وذكر الموقع الإلكتروني للمطار «بسبب تعطل الشبكة، أصبحت الملاحة الجوية غير ممكنة في مطار أيندهوفن».

ويبدو أن مطار سخيبول الواقع بالقرب من أمستردام، وهو أحد المطارات الرئيسية في أوروبا، يعمل بشكل طبيعي. كما عرقل العطل أداء العديد من المؤسسات العامة في هولندا.

وقال خفر السواحل في بيان إن الاتصال به «متعذر» عبر الهاتف أو لاسلكياً بسبب العطل، وطلب من الأشخاص الذين يطلبون الطوارئ الاتصال بالرقم 112.

كما تعذر الوصول إلى مركز الاتصال التابع للشرطة العسكرية الهولندية، بحسب السلطات.

الشهر الماضي، أدى عطل معلوماتي غير مسبوق إلى اضطرابات لدى شركات طيران ومصارف ووسائل إعلام في جميع أنحاء العالم، ونجم عن تحديث فيه خلل لبرنامج مضاد للفيروسات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز