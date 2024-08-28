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أسهم تسلا تخسر 35 مليار دولار في يومين بسبب كندا

8/28/2024 7:25:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجع سهم شركة تسلا بنحو 2% في جلسة الثلاثاء مسجلاً ثاني خسارة يومية في شهرين لتفقد الشركة 35 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن قالت كندا إنها ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على واردات المركبات الكهربائية الصينية. وتنطبق الرسوم على جميع المركبات الكهربائية التي يتم شحنها من الصين، والتي تشمل تلك التي تصنعها تسلا.

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي رسوماً جمركية قد تصل إلى 38 % على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر المقبل، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.

قال الاتحاد الأوروبي إن التعريفة الجمركية المخطط لها على مركبات تسلا المستوردة من الصين ستخفض إلى 9% من 20.8%.

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