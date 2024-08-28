تحت شعار «نتشارك للغد».. «طرق دبي» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» تحت شعار «نتشارك للغد» الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، حفظها الله.

واستقبل معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وجرى خلال اللقاء استعراض دور القيادة الرشيدة، حفظها الله، في تمكين المرأة الإماراتية، للمشاركة في بناء الوطن واستدامة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأكد الطاير أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم رعاية كبيرين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث تحرص سموها على دعم المرأة، وتمكينها في المجالات كافة: العلمية والمهنية والاجتماعية، لتواصل دورها الريادي في مسيرة البناء والتنمية والتطوير مما أكسبها القدرة والخبرة على المشاركة الفاعلة في إثراء مسيرة الوطن.

وشاركت معالي الشيخة لبنى القاسمي موظفات الهيئة الاحتفال بهذه المناسبة، عبر جلسة حوارية، تحدثت فيها عن أبرز المحطات في مسيرتها الوطنية المتميزة والوزارات والمناصب التي تولتها أو أشرفت عليها، مشيدة بدور القيادة الرشيدة، في توفير الدعم والرعاية لتمكينها خلال مسيرتها المهنية في الحكومة.

ودعت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى الاستفادة من الفرص المتنوعة التي وفرتها البيئة الإماراتية للمرأة ومهدت لها كل الطرق للتميز والنجاح إلى جانب أخيها الرجل في كل المجالات والأعمال.

كما حضرت معالي الشيخة القاسمي جانب من الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي أعدتها اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات للموظفات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية مثل ركن الرسم وركن الحناء وركن صناعة العطور.

وأعربت ميرة الشيخ، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، عن شكرها لمعالي الشيخة لبنى القاسمي على حضورها وحديثها لموظفات هيئة الطرق والمواصلات، مؤكدة على الدور الكبير والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي سخرت كل الإمكانيات والظروف من أجل تنمية مساهمة المرأة في مجالات الأسرة والاقتصاد والعمل البرلماني والفضاء، حتى أصبحت المرأة الإماراتية مثال يحتذى به في التمكين واكتساب الحقوق وتحقيق التوازن بين الجنسين، وخصوصاً بعد اعتماد الدولة لاستراتيجية التوازن بين الجنسين2022-2026 التي تستند إلى رؤية مستقبلية محددة في أن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.

وأضافت ميرة الشيخ: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تأهيل الكوادر البشرية الإماراتية من فئات الإناث وذلك حسب أولويات الاستراتيجية الوطنية وهي البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة ويظهر ذلك في المناصب القيادية التي تشغلها الإماراتيات في مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة في كل المجالات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز