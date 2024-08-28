الأرصاد طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار والعظمى 48

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة لنهار اليوم الأربعاء،
والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار .
اما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 10 - 40 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 37 درجة مئوية.
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