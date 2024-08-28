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التربية تضيف 5125 شاشة تفاعلية في مختلف المراحل الدراسية

8/28/2024 7:20:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة التربية اليوم الأربعاء، حرصها على دمج التكنولوجيا الحديثة تماشيا مع التطورات الرقمية المتسارعة واستثمارا في مستقبل التعليم وفتحا لأبواب جديدة للتعليم المدمج لتعزيز مهارات الطلاب الرقمية.

وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إنه ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2024-2025 تم إدخال 5125 شاشة تفاعلية في مختلف المراحل الدراسية لتوفير بيئة تعليمية أكثر جذبا وتفاعلا بما يعزز الابتكار والابداع لدى المعلمين والمتعلمين.

وأوضحت أنه تم إدخال 294 شاشة في مختبرات الحاسوب للمرحلة الابتدائية و472 في مختبرات الحاسوب للمرحلة المتوسطة و4359 في مختبرات الحاسوب والفصول الدراسية للمرحلة الثانوية.

وبينت أن إدخال الشاشات التفاعلية يهدف إلى تحفيز التفاعل والنشاط في الفصل علاوة على تحسين وضوح المواد التعليمية وتشجيع العمل الجماعي والتعاون إضافة إلى توفير مصادر تعليمية متنوعة وتعزيز مهارات التكنولوجيا ومشاركة المواد التعليمية ودعم التعليم عن بعد.

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