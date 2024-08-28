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مستعمرون يهاجمون منازل في بلدة إذنا ويحرقون مركبة

8/28/2024 7:13:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء منازل المواطنين في بلدة إذنا غرب الخليل، وأحرقوا مركبة وخطّوا شعارات تحريضية على المنازل.

وقال المواطن أنس محمد محمود طميزي، إن عددا من المستعمرين الذين يستقلّون مركبات هاجموا منزل عائلته عند مدخل البلدة بمحاذاة الشارع الالتفافي بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، وأحرقوا مركبته.

وهاجم المستعمرون منازل المواطنين، وخطّوا شعارات تحريضية تطالب الأهالي بالرحيل من المنطقة.

وقال معمر طميزي الذي يقيم في المنطقة نفسها، إن هناك مخاوف حقيقية من ممارسات المستعمرين الذين حاولوا إحراق المنازل على مرأى قوات الاحتلال التي كانت في المنطقة لحماية المستعمرين.

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