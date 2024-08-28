مستعمرون يهاجمون منازل في بلدة إذنا ويحرقون مركبة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء منازل المواطنين في بلدة إذنا غرب الخليل، وأحرقوا مركبة وخطّوا شعارات تحريضية على المنازل.
وقال المواطن أنس محمد محمود طميزي، إن عددا من المستعمرين الذين يستقلّون مركبات هاجموا منزل عائلته عند مدخل البلدة بمحاذاة الشارع الالتفافي بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، وأحرقوا مركبته.
وهاجم المستعمرون منازل المواطنين، وخطّوا شعارات تحريضية تطالب الأهالي بالرحيل من المنطقة.
وقال معمر طميزي الذي يقيم في المنطقة نفسها، إن هناك مخاوف حقيقية من ممارسات المستعمرين الذين حاولوا إحراق المنازل على مرأى قوات الاحتلال التي كانت في المنطقة لحماية المستعمرين.
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