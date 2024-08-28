الاحتلال يخطر أهالي مخيم نور شمس بمغادرته

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، بمغادرته خلال أربع ساعات.

وأكد مصدر أمني، أن جيش الاحتلال اخطر الأهالي بمغادرة المخيم، وأقام نقطة عسكرية في حارة المسلخ لتفتيشهم، قبل المغادرة.

ويعيد هذا الاخطار إلى الاذهان أوامر الاخلاء القسري التي يصدرها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تمهيدا لمهاجمة مناطق وأحياء مختلفة في القطاع.

وكان الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد دعا اليوم إلى إخلاء المواطنين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة.

وقال كاتس في تصريحات نشرها على منصة "اكس" إنه "يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء للسكان، هذه حرب على كل شيء".

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وأعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما اعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.