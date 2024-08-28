الاحتلال يخطر أهالي مخيم نور شمس بمغادرته

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، بمغادرته خلال أربع ساعات.
وأكد مصدر أمني، أن جيش الاحتلال اخطر الأهالي بمغادرة المخيم، وأقام نقطة عسكرية في حارة المسلخ لتفتيشهم، قبل المغادرة.
ويعيد هذا الاخطار إلى الاذهان أوامر الاخلاء القسري التي يصدرها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تمهيدا لمهاجمة مناطق وأحياء مختلفة في القطاع.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد دعا اليوم إلى إخلاء المواطنين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة.
وقال كاتس في تصريحات نشرها على منصة "اكس" إنه "يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء للسكان، هذه حرب على كل شيء".
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.
وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وأعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما اعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.
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