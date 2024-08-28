طقاطقة يؤكد تعليمات رئيس الوزراء للتعامل مع أي طارئ في مواجهة عدوان الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم / PNN - قال محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، إن هناك تعليمات من رئيس الوزراء
للطواقم الطبية وفرق الإسعاف وكل الوزارات والجهات المختصة، للتعامل مع أي طارئ ومستجدات في مواجهة هذا العدوان الذي تتعرض له محافظة طولكرم بكل بلداتها ومخيميها طولكرم ونور شمس.
وأضاف في تصريح صحفي، أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف مستمر ومتواصل لمحافظة طولكرم ومخيميها، يأتي ضمن جريمة مستمرة وعدوان على جميع أبناء شعبنا في كل مكان من ربوع هذا الوطن.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يمارس الحصار والقتل والتدمير والتخريب، وضرب البنية التحتية، وحصار مستشفيي الشهيد ثابت ثابت، والإسراء التخصصي، وجرف الشوارع وشبكات المياه والكهرباء، والإنترنت، والممتلكات الخاصة والعامة، خلال عدوانه المستمر في مخيم نور شمس، منذ فجر اليوم.
وذكر طقاطقة أن كل ما تمارسه قوات الاحتلال من جريمة وعدوان لن ينال من عزيمة شعبنا وأهلنا في مخيمي نور شمس وطولكرم، وجميع قرى وبلدات هذه المحافظة، التي ستبقى شامخة صامدة ثابتة عصيّة على الانكسار.
وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى قد أوعز ظهر اليوم إلى جهات الاختصاص كافة بتعزيز تدخلاتها الطارئة لمواجهة عدوان الاحتلال الجاري على محافظات شمال الضفة الغربية، مجددا مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.
---
MENAFN28082024000205011050ID1108610167
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.