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طقاطقة يؤكد تعليمات رئيس الوزراء للتعامل مع أي طارئ في مواجهة عدوان الاحتلال

8/28/2024 7:13:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - قال محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، إن هناك تعليمات من رئيس الوزراء
للطواقم الطبية وفرق الإسعاف وكل الوزارات والجهات المختصة، للتعامل مع أي طارئ ومستجدات في مواجهة هذا العدوان الذي تتعرض له محافظة طولكرم بكل بلداتها ومخيميها طولكرم ونور شمس.

وأضاف في تصريح صحفي، أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف مستمر ومتواصل لمحافظة طولكرم ومخيميها، يأتي ضمن جريمة مستمرة وعدوان على جميع أبناء شعبنا في كل مكان من ربوع هذا الوطن.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يمارس الحصار والقتل والتدمير والتخريب، وضرب البنية التحتية، وحصار مستشفيي الشهيد ثابت ثابت، والإسراء التخصصي، وجرف الشوارع وشبكات المياه والكهرباء، والإنترنت، والممتلكات الخاصة والعامة، خلال عدوانه المستمر في مخيم نور شمس، منذ فجر اليوم.

وذكر طقاطقة أن كل ما تمارسه قوات الاحتلال من جريمة وعدوان لن ينال من عزيمة شعبنا وأهلنا في مخيمي نور شمس وطولكرم، وجميع قرى وبلدات هذه المحافظة، التي ستبقى شامخة صامدة ثابتة عصيّة على الانكسار.

وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى قد أوعز ظهر اليوم إلى جهات الاختصاص كافة بتعزيز تدخلاتها الطارئة لمواجهة عدوان الاحتلال الجاري على محافظات شمال الضفة الغربية، مجددا مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

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