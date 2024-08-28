عرنكي يُطلع القنصل العام الفرنسي على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، فيصل عرنكي، القنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيا نيديس على آخر المستجدات السياسية والميدانية.
وطالب عرنكي، القنصل الفرنسي والمجتمع الدولي خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر المنظمة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بالضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من قبل قوات الاحتلال ومستعمريه بحق أبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس.
واعتبر العرنكي، عدوان الاحتلال على جنين وطولكرم ونابلس وطوباس ومخيماتها مقدمة لبسط سيطرة الاحتلال وتنفيذ مخطط التهجير.
وحذر من تسارع وتيرة استهداف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ تتواصل عمليات الاقتحام والقتل والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت، وشرعنة البؤر الاستعمارية وقطع الأوصال بين المحافظات، ومحاولة طمس هوية مدينة القدس.
وشدد عرنكي على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق العدالة واسترجاع حقوق شعبنا.
من جانبه، أشاد نيديس بالعلاقات الثنائية التي تربط فرنسا وفلسطين، وموقف بلاده الثابت والداعم لحقوق شعبنا، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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