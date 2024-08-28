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عرنكي يُطلع القنصل العام الفرنسي على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

8/28/2024 7:13:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، فيصل عرنكي، القنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيا نيديس على آخر المستجدات السياسية والميدانية.

وطالب عرنكي، القنصل الفرنسي والمجتمع الدولي خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر المنظمة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بالضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من قبل قوات الاحتلال ومستعمريه بحق أبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس.

واعتبر العرنكي، عدوان الاحتلال على جنين وطولكرم ونابلس وطوباس ومخيماتها مقدمة لبسط سيطرة الاحتلال وتنفيذ مخطط التهجير.

وحذر من تسارع وتيرة استهداف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ تتواصل عمليات الاقتحام والقتل والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت، وشرعنة البؤر الاستعمارية وقطع الأوصال بين المحافظات، ومحاولة طمس هوية مدينة القدس.

وشدد عرنكي على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق العدالة واسترجاع حقوق شعبنا.

من جانبه، أشاد نيديس بالعلاقات الثنائية التي تربط فرنسا وفلسطين، وموقف بلاده الثابت والداعم لحقوق شعبنا، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

MENAFN28082024000205011050ID1108610166

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