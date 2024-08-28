وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN - افتتحت وزارة التربية
والتعليم ومحافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية.
وقال وزير التربية والتعليم أمجد برهم، إن السلاح الوحيد لنا في ظل ممارسات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا هو التعليم، والوزارة تولي اهتماما فائقا بالتعليم ونوعيته وبما يلبي احتياجات الطلبة.
وأضاف أن متطلبات السوق تتطلب الاهتمام بالحرف المهنية، وهذه المدرسة تزيد مهارات الطلبة المعرفية والعملية، وتحسن فرص التوظيف بينهم، وبالتالي تعزز الاقتصاد المحلي والوطني.
من جهته، أشاد محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم التعليم، وقال: إن النهوض بواقع التعليم هو مسؤولية وطنية ومجتمعية، فهذا الجيل حامل الرسالة وهو الذي سيحمي الأرض ويدافع عن حقوقها، وعلينا بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالمسيرة التعليمية.
وتبلغ مساحة المدرسة 7000 متر مربع، وتشمل 13 تخصصا، وتستوعب 300 طالب وطالبة، وستفتتح أبوابها مع بداية العام القادم.
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