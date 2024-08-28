وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - افتتحت وزارة والتعليم ومحافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية.

وقال وزير التربية والتعليم أمجد برهم، إن السلاح الوحيد لنا في ظل ممارسات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا هو التعليم، والوزارة تولي اهتماما فائقا بالتعليم ونوعيته وبما يلبي احتياجات الطلبة.

وأضاف أن متطلبات السوق تتطلب الاهتمام بالحرف المهنية، وهذه تزيد مهارات الطلبة المعرفية والعملية، وتحسن فرص التوظيف بينهم، وبالتالي تعزز الاقتصاد المحلي والوطني.

من جهته، أشاد محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم التعليم، وقال: إن النهوض بواقع التعليم هو مسؤولية وطنية ومجتمعية، فهذا الجيل حامل الرسالة وهو الذي سيحمي الأرض ويدافع عن حقوقها، وعلينا بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالمسيرة التعليمية.

وتبلغ مساحة المدرسة 7000 متر مربع، وتشمل 13 تخصصا، وتستوعب 300 طالب وطالبة، وستفتتح أبوابها مع بداية العام القادم.