وقفة في رام الله إسنادا لأبناء شعبنا في شمال الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - شارك العشرات، ظهر اليوم الأربعاء، في وقفة وسط مدينة رام الله، إسنادا لأبناء شعبنا في شمال الضفة.
وندد المشاركون في الوقفة التي أقيمت وسط ميدان المنارة بمدينة رام الله، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين ضد شعبنا في شمال الضفة، وقطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت فجر اليوم، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.
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