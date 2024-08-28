وقفة في رام الله إسنادا لأبناء شعبنا في شمال الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - شارك العشرات، ظهر اليوم الأربعاء، في وقفة وسط مدينة رام الله، إسنادا لأبناء شعبنا في شمال الضفة.

وندد المشاركون في الوقفة التي أقيمت وسط ميدان المنارة بمدينة رام الله، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين ضد شعبنا في شمال الضفة، وقطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت فجر اليوم، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.