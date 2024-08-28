الاحتلال يفرض حظر التجول على المنطقة الشرقية في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، حظراً للتجول على المنطقة الشرقية من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول في المنطقة الشرقية من جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واقتحام واسعة لمنازل المواطنين، واحتجزت بعضهم وأجرت تحقيقات ميدانية معهم.



