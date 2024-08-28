كريستيانو رونالدو يعيد إشعال المنافسة مع ميسي

أعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، إحياء المنافسة الكلاسيكية بينه وبين غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعد تسجيله هدفًا رائعًا من ركلة حرة في النصر ضد الفيحاء.



المباراة التي أقيمت ضمن منافسات السعودي للمحترفين انتهت بفوز النصر بنتيجة 4-1، ليحقق الفريق انتصاره الأول في الموسم الجديد ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

رونالدو سجل هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم عبر ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لتكون هذه الركلة الحرة رقم 63 التي يسجلها في مسيرته الاحترافية.

هذا الرقم يقربه مجددًا من ميسي، الذي يمتلك 65 هدفًا من ركلات حرة، مما يجعل الفارق بينهما هدفين فقط.

اللافت في هذه المنافسة الطويلة بين النجمين أن رونالدو كان لسنوات يتفوق على ميسي في عدد الأهداف المسجلة من الركلات الحرة.

ففي عام 2012، عندما أصبح ميسي هدافًا تاريخيًا لبرشلونة، كان يمتلك 5 أهداف فقط من ركلات حرة، بينما كان رونالدو يتفوق عليه بفارق واضح.



لكن ميسي، بدءًا من ذلك العام، بدأ بتحقيق قفزات كبيرة في هذا الجانب، حيث سجل 7 ركلات حرة في عام 2012 وحده، وواصل تحسين سجله ليصل إلى 10 ركلات حرة ناجحة في عام 2018.

في المقابل، تراجع عدد أهداف رونالدو من الركلات الحرة خلال فترته مع ريال مدريد ويوفنتوس، حيث سجل 9 ركلات حرة فقط في آخر 4 مواسم مع ريال مدريد وواحدة فقط في 3 مواسم مع يوفنتوس.



ومع حلول مارس 2023، كان ميسي قد تفوق على رونالدو بفارق 5 أهداف، حيث كان يمتلك 64 هدفًا من ركلات حرة مقارنة بـ 59 لرونالدو.

لكن مع تراجع ميسي في العامين الأخيرين، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط من ركلة حرة بين عامي 2023 و2024، عاد رونالدو ليقلص الفارق بتسجيله 5 أهداف من ركلات حرة في نفس الفترة.



ومع الركلة الحرة التي سجلها في مباراة الفيحاء، بات الفارق بين النجمين ضئيل، مما يعيد إشعال المنافسة بينهما في هذا الجانب.

رونالدو وميسي، اللذان استمرا في تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم العالمية، يظهران أن التنافس بينهما لا يزال حيًا ومشتعلًا، حتى بعد انتقالهما إلى دوريات مختلفة.



ومع استمرار مسيرتهما، يبقى السؤال: من سيتفوق في نهاية المطاف في صراع الركلات الحرة؟