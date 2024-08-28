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مسعود أوزيل يشارك في تنظيف مسجد بإسطنبول (فيديو)

8/28/2024 7:12:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في لفتة إنسانية نالت إعجابًا واسعًا، ظهر نجم كرة القدم المعتزل مسعود أوزيل وهو يشارك في تنظيف أحد المساجد في منطقة أوسكودار بإسطنبول، تركيا.

وشارك أوزيل، المعروف بتواضعه وقيمه الإنسانية، في تنظيف مسجد "شمسي باشا" الشهير، ليُظهر جانبًا آخر من شخصيته بعيدًا عن ملاعب كرة القدم.

وانتشر الفيديو الذي أظهر أوزيل وهو يقوم بتنظيف المسجد بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المتابعين بتصرفه وتواضعه، مؤكدين أن النجم الألماني السابق يبقى قدوة حتى بعد اعتزاله.

وأظهر مسعود أوزيل، الذي اعتزل كرة القدم مؤخرًا بعد مسيرة حافلة مع عدة أندية كبرى مثل ريال مدريد وآرسنال، دائمًا اهتمامًا كبيرًا بالأعمال الخيرية والإنسانية.

وتأتي هذه اللفتة لتؤكد على التزام أوزيل بالقيم الأخلاقية والدينية التي يعتز بها.

ويحمل أوزيل الجنسية الألمانية، ولكن له أصول تركية، مما يعكس ارتباطه العميق بجذوره الثقافية والدينية، ومشاركته في تنظيف مسجد بإسطنبول تعكس التزامه بقيمه وعاداته، سواء في مسيرته الرياضية أو في حياته الشخصية.

وكانت ردود الأفعال على الفيديو إيجابية للغاية، حيث عبرت الجماهير عن إعجابها بقدرة أوزيل على التفاعل مع المجتمع والمساهمة في الأعمال الخيرية، مما يعكس روح التواضع والمسؤولية التي يتحلى بها.

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