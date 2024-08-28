مسعود أوزيل يشارك في تنظيف مسجد بإسطنبول (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
في لفتة إنسانية نالت إعجابًا واسعًا، ظهر نجم كرة القدم المعتزل مسعود أوزيل وهو يشارك في تنظيف أحد المساجد في منطقة أوسكودار بإسطنبول، تركيا.
وشارك أوزيل، المعروف بتواضعه وقيمه الإنسانية، في تنظيف مسجد "شمسي باشا" الشهير، ليُظهر جانبًا آخر من شخصيته بعيدًا عن ملاعب كرة القدم.
وانتشر الفيديو الذي أظهر أوزيل وهو يقوم بتنظيف المسجد بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المتابعين بتصرفه وتواضعه، مؤكدين أن النجم الألماني السابق يبقى قدوة حتى بعد اعتزاله.
وأظهر مسعود أوزيل، الذي اعتزل كرة القدم مؤخرًا بعد مسيرة حافلة مع عدة أندية كبرى مثل ريال مدريد وآرسنال، دائمًا اهتمامًا كبيرًا بالأعمال الخيرية والإنسانية.
وتأتي هذه اللفتة لتؤكد على التزام أوزيل بالقيم الأخلاقية والدينية التي يعتز بها.
ويحمل أوزيل الجنسية الألمانية، ولكن له أصول تركية، مما يعكس ارتباطه العميق بجذوره الثقافية والدينية، ومشاركته في تنظيف مسجد بإسطنبول تعكس التزامه بقيمه وعاداته، سواء في مسيرته الرياضية أو في حياته الشخصية.
وكانت ردود الأفعال على الفيديو إيجابية للغاية، حيث عبرت الجماهير عن إعجابها بقدرة أوزيل على التفاعل مع المجتمع والمساهمة في الأعمال الخيرية، مما يعكس روح التواضع والمسؤولية التي يتحلى بها.
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