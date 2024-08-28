باريس تفتتح دورة الألعاب البارالمبية بعرض استثنائي في قلب المدينة

بعد أسابيع فقط من استضافة دورة الألعاب الأولمبية، يبدأ الصيف في باريس فصله الأخير يوم الأربعاء بحفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية.

ما يزيد على 4 آلاف من ذوي الإعاقات البدنية والبصرية والذهنية يتنافسون في 22 على مدار الأيام الـ 11 المقبلة.

المنظمون وعدوا بعرض افتتاحي مذهل للبارالمبياد.

مرة أخرى، تقام مراسم الافتتاح خارج ملعب. ولكن بخلاف افتتاح أولمبياد باريس 2024، الذي تضمن موكبا للقوارب بنهر السين، يقام حفل افتتاح البارالمبياد حصريا على اليابسة، حيث يجوب الرياضيون جادة الشانزليزيه الشهيرة إلى مراسم استقبال في ساحة الكونكورد.

وفي السياق، قال المدير الفني لمراسم الافتتاح، توماس جولي، الذي قاد أيضا حفل افتتاح الأولمبياد، إن الحدث من المقرر أن "يعرض الرياضيين البارالمبيين والقيم التي يجسدونها"، ووعد بعرض "لم يسبق له مثيل من قبل".

قال المنظمون إن أكثر من مليوني تذكرة تم بيعها للبارالمبياد.

تبدأ المنافسات رسميا يوم الخميس بتوزيع الميداليات الأولى في التايكوندو وتنس الطاولة وسباق الدراجات على المضمار.

ويتم تجميع الرياضيين حسب مستويات الإعاقة لضمان تكافؤ الفرص قدر الإمكان.

وهناك رياضتان فقط في البرنامج - هما كرة الهدف والبوتشيا - ليس لهما ما يعادلهما في الأولمبياد.

بدوره، قال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسونز، إن الحشود الكبيرة المتوقعة في باريس تعني الكثير للرياضيين، الذين تنافس العديد منهم أمام مدرجات خاوية في بارالمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضاف في تصريحات للأسوشيتدبرس عشية مراسم الافتتاح، قائلا "نظرا لأن طموحنا هو أن ينظر إلينا وأن يتم فهمنا أننا الحدث الرياضي الأكثر تحولا على هذا الكوكب، فمن المهم أن تكون لدينا هذه الأجواء".