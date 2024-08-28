Wednesday, 28 August 2024 06:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باريس تفتتح دورة الألعاب البارالمبية بعرض استثنائي في قلب المدينة

8/28/2024 7:12:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد أسابيع فقط من استضافة دورة الألعاب الأولمبية، يبدأ الصيف الرياضي في باريس فصله الأخير يوم الأربعاء بحفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية.

ما يزيد على 4 آلاف رياضي من ذوي الإعاقات البدنية والبصرية والذهنية يتنافسون في 22 رياضة على مدار الأيام الـ 11 المقبلة.

المنظمون وعدوا بعرض افتتاحي مذهل للبارالمبياد.

مرة أخرى، تقام مراسم الافتتاح خارج ملعب. ولكن بخلاف افتتاح أولمبياد باريس 2024، الذي تضمن موكبا للقوارب بنهر السين، يقام حفل افتتاح البارالمبياد حصريا على اليابسة، حيث يجوب الرياضيون جادة الشانزليزيه الشهيرة إلى مراسم استقبال في ساحة الكونكورد.

وفي السياق، قال المدير الفني لمراسم الافتتاح، توماس جولي، الذي قاد أيضا حفل افتتاح الأولمبياد، إن الحدث من المقرر أن "يعرض الرياضيين البارالمبيين والقيم التي يجسدونها"، ووعد بعرض "لم يسبق له مثيل من قبل".

قال المنظمون إن أكثر من مليوني تذكرة تم بيعها للبارالمبياد.
تبدأ المنافسات رسميا يوم الخميس بتوزيع الميداليات الأولى في التايكوندو وتنس الطاولة وسباق الدراجات على المضمار.

ويتم تجميع الرياضيين حسب مستويات الإعاقة لضمان تكافؤ الفرص قدر الإمكان.

وهناك رياضتان فقط في البرنامج - هما كرة الهدف والبوتشيا - ليس لهما ما يعادلهما في الأولمبياد.

بدوره، قال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسونز، إن الحشود الكبيرة المتوقعة في باريس تعني الكثير للرياضيين، الذين تنافس العديد منهم أمام مدرجات خاوية في بارالمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضاف في تصريحات للأسوشيتدبرس عشية مراسم الافتتاح، قائلا "نظرا لأن طموحنا هو أن ينظر إلينا وأن يتم فهمنا أننا الحدث الرياضي الأكثر تحولا على هذا الكوكب، فمن المهم أن تكون لدينا هذه الأجواء".

MENAFN28082024000110011019ID1108610159

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث