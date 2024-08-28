حازم إمام يحمل كلوب مسؤولية أزمة إصابة محمد صلاح خلال كأس الأمم الإفريقية

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد المصري، أن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، يتحمل جزءًا من المسؤولية عن أزمة إصابة نجم الفريق محمد صلاح خلال مشاركته مع مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وفي حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أشار إمام إلى أن كلوب قد قدم اعتذارًا عن التصريحات التي أدلى بها حول موضوع إصابة صلاح.



وأضاف إمام أن هناك اتفاقًا تم بين إدارة ليفربول والجهاز الفني للمنتخب المصري، يقضي بعدم الإعلان عن مغادرة صلاح معسكر الفراعنة في كوت ديفوار للعلاج في إنجلترا حتى نهاية مصر ضد الرأس الأخضر في مرحلة المجموعات.

وأكد إمام أن حتى لاعبي منتخب مصر لم يكونوا على علم بهذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه صباح يوم المباراة بهدف الحفاظ على تركيز الفريق في البطولة، إلا أن كلوب خرج بتصريحات غير مدروسة، معلنًا عودة صلاح إلى إنجلترا للعلاج، بسبب نقص في التواصل، ما أثار لغطًا حول الموضوع.



وفي دفاعه عن صلاح، أشار حازم إمام إلى أن اللاعب لم يكن يرغب في مغادرة معسكر المنتخب، ولكن الفحوصات الطبية لم تكشف بوضوح مدى خطورة الإصابة.



ومع إصرار إدارة ليفربول على عودته لإجراء فحص طبي دقيق، تم الاتفاق على مغادرته المعسكر، خاصة إذا كانت مدة التعافي قصيرة.



إلا أن الإصابة تبين لاحقًا أنها أكثر خطورة مما كان متوقعًا، مما تسبب في غياب صلاح لعدة أسابيع بعد انتهاء البطولة الإفريقية.

وأكد إمام أن جميع القرارات المتعلقة بمغادرة صلاح تمت بالتنسيق الكامل مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتشاور مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب.