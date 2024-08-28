التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي

تترقب الجماهير المصرية والعربية بفارغ الصبر المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامته 27 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.



هذه المواجهة تحمل طابعًا خاصًا، حيث ستجمع بين الفريقين للمرة الثانية في تاريخ هذه البطولة، بعد لقائهما الأول في عام 1994 بجنوب أفريقيا، والذي انتهى بفوز الزمالك بهدف سجله النجم أيمن منصور.

الأهلي يدخل هذا اللقاء حاملًا لقب دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تعزيز خزائنه بلقب جديد تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر.

ونجح الأهلي في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدد من الصفقات القوية، أبرزها انضمام المدافع المغربي يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي، والمدافع يوسف أيمن من الدحيل القطري، مما يعزز من خياراته الدفاعية في المباراة.

ويخوض الزمالك المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، ورغم عدم إبرامه لأي صفقات رسمية حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى قرب التعاقد مع الثنائي المغربي كريم البركاوي، مهاجم الرائد السعودي، ومحمود بن تايج، ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي، مما قد يضيف قوة هجومية ودفاعية للفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل قوي، حيث سيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع مكون من عمر كمال، رامي ربيعة، أشرف داري، ويحيى عطية الله.

في خط الوسط، قد نشهد تواجد إمام عاشور، مروان عطية، وأحد اللاعبين الجدد إما عمر الساعي أو محمد علي بن رمضان.



أما في الهجوم، فالثلاثي حسين الشحات، رضا سليم، وسام أبو علي سيكونون حاضرين لقيادة الأهلي.

بالنسبة للزمالك، من المرجح أن يعتمد الفريق على محمد صبحي في حراسة المرمى، مع خط دفاع يضم عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ومحمود بن تايج.



في وسط الملعب، من المتوقع أن يكون نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، وناصر ماهر هم صناع اللعب.



أما في الهجوم، فسيكون الخيار بين أحمد سيد "زيزو" أو شيكابالا، مصطفى شلبي، وكريم البركاوي.