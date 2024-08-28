40 ألفاً و534 قتيلاً حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و534 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 93 ألفاً و778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 58 شهيداً و131 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية».
وأضافت أنه في «اليوم الـ327 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
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