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40 ألفاً و534 قتيلاً حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة

8/28/2024 7:12:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و534 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 93 ألفاً و778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 58 شهيداً و131 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ327 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

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