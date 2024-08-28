حريق بمنشأة للوقود في روسيا بعد هجوم بطائرة مسيّرة

اندلع حريق في منشأة لتخزين الوقود في منطقة روستوف جنوب غربي روسيا إثر هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلن الحاكم المحلي اليوم.

وأكد الحاكم فاسيلي غولوبيف، عبر «تلغرام»، أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، مشيراً إلى أن الحريق لا يشكّل تهديداً للمنازل وساكنيها.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في مخزن للوقود، لافتاً إلى أنه لم يؤدّ إلى أي إصابات في الأرواح.

ولا يزال حريق آخر مستعرا منذ 18 أغسطس في منشأة لتخزين الوقود في مدينة بروليتارسك في منطقة روستوف بعد تعرضه لهجوم أوكراني.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022، أعلنت كييف مراراً شنّ هجمات تستهدف منشآت الغاز والنفط الروسية، فيما تقول إنه ردّ على استهداف موسكو منشآت للطاقة في أراضيها.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق هذا الشهر، باستهداف قوات بلاده منشآت النفط الروسية، معتبراً أن هجمات مماثلة تسهم في بلوغ «نهاية منصفة» للنزاع.