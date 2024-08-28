مؤسسة «تحقيق أمنية» تُسعد طفلة بزيارة إلى ديزني لاند

تمكّنت مؤسسة "تحقيق أمنية" من تحقيق أمنية الطفلة ناهل، البالغة من العمر (13 عاماً)، بزيارة ديزني لاند في أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، ولقاء شخصيات ديزني المفضّلة لديها.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بهذه المناسبة: "بعد التخطيط الدقيق وبالتعاون مع الداعمين وأصحاب القلوب الرحيمة من القاطنين على أرض الخير والمحبة في الإمارات، تمّ تقديم مفاجأة العمر لناهل وعائلتها بالسفر إلى ديزني لاند أورلاندو، التي كانت بالنسبة لها حلماً مُستحيلاً تعيشه على صفحات الإنترنت فقط".

وأضاف: "نحن ملتزمون بجلب السعادة والأمل للأطفال الذين يواجهون تحديات صحية خطيرة، ورحلة ناهل هي مثال رائع على القوّة التحويلية للأمنية".

وقال الزبيدي: "تستمر مؤسسة "تحقيق أمنية" في استلهام الشجاعة والصمود من الأطفال مثل الطفلة ناهل. من خلال تحقيق الأمنيات، تهدف المؤسسة إلى الاستمرار في توفير الأمل والقوة والفرح للأطفال الذين يواجهون أمراضاً مُزمنة وخطيرة".