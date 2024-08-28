حمدان بن محمد مهنئاً بيوم المرأة الإماراتية: كل عام والإمارات بكنَّ أجمل وأقوى

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنَّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وكل النساء الإمارتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولكل امرأة إماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام».
ووصف سموه المرأة الإمارتية بأنها «هي صانعة الأجيال وشريكة بناء الوطن، هي الأم والأخت والزوجة والبنت».
وأضاف سموه: «كل عام وكل امرأة إماراتية بخير، كل عام وأنتن مصدر فخر وإلهام لنا جميعاً، كل عام والإمارات بكن أجمل وأقوى».
MENAFN28082024000110011019ID1108610153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.