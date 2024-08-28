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حمدان بن محمد مهنئاً بيوم المرأة الإماراتية: كل عام والإمارات بكنَّ أجمل وأقوى

8/28/2024 7:12:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنَّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وكل النساء الإمارتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولكل امرأة إماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام».

ووصف سموه المرأة الإمارتية بأنها «هي صانعة الأجيال وشريكة بناء الوطن، هي الأم والأخت والزوجة والبنت».

وأضاف سموه: «كل عام وكل امرأة إماراتية بخير، كل عام وأنتن مصدر فخر وإلهام لنا جميعاً، كل عام والإمارات بكن أجمل وأقوى».

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