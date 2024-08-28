خبير تحكيمي يشكك في صحة هدف رونالدو أمام الفيحاء

أثار الحكم الدولي السابق سعد الكثيري جدلًا كبيرًا بتصريحاته حول هدف كريستيانو رونالدو في النصر ضد الفيحاء، التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من السعودي للمحترفين لموسم 2024/2025، وانتهت بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورغم الأداء المميز الذي قدمه النصر، وخاصة من قبل نجومه كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وتاليسكا، إلا أن هدف رونالدو الثاني الذي جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45 أثار جدلاً واسعًا.

وفي تصريحات لصحيفة "الجزيرة" السعودية،

أشار سعد الكثيري إلى أن الهدف الثاني للنصر، الذي سجله رونالدو من ركلة حرة، لم يكن صحيحًا.



ووضح الكثيري أن الحكم ماجد الشمراني اتخذ قرارًا خاطئًا عندما احتسب مخالفة على مدافع الفيحاء، الخيبري، معتبرًا أن تاليسكا هو من أسقط نفسه دون وجود أي احتكاك فعلي، ما أدى إلى احتساب الركلة الحرة التي سجل منها رونالدو هدفه.

رونالدو، الذي اعتاد على تسجيل الأهداف الحاسمة، نجح في وضع الكرة بمهارة فوق الحائط البشري لتسكن الشباك، مما زاد من رصيد النصر في المباراة.



إلا أن تصريحات الكثيري حول صحة الهدف قد تفتح الباب لمزيد من النقاشات حول أداء الحكام وتأثيرهم على نتائج المباريات.